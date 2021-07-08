Koronavirüs Biontechin koruyuculuğu geriledi Delta varyantı olumsuz etkiledi
BİLİMSEL GELİŞMELER

Biontech'in koruyuculuğu geriledi: Delta varyantı olumsuz etkiledi

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre; Biontech aşısının koruyuculuğunun delta varyantı nedeniyle azaldığını ortaya koydu. Araştırmacılar aşının koruyuculuğunun, yayılan varyanta bağlı olarak yüzde 64'e gerilediğini açıkladı. Öte yandan aşının halen hastaneye yatışları önemli ölçüde engellediği belirtildi.

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Biontechin koruyuculuğu geriledi: Delta varyantı olumsuz etkiledi
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İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan tarafından yapılan açıklamaya göre aşının hastalığın yayılmasını ve semptomatik vakaları önlemedeki etkinliği 6 Haziran'dan itibaren yüzde 64'e geriledi. Aşının hastaneye yatışları ve ağır vakaları önlemede ise yüzde 93 etkili olduğu açıklandı. NTV'nin haberine göre; Mayıs ayında Lancet dergisinde yayımlanan çalışmaya göre BioNTech aşısının 2 doz sonrası corona virüsün yayılmasını, semptomatik ve ağır vakaları önlemede %97 fazla etkili olduğu açıklanmıştı.

  • İsrail hükümeti, BioNTech aşısının düşen koruyuculuk oranının ülkede yayılmaya başlayan Delta varyantı kaynaklı olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı

9,3 milyon nüfuslu İsrail'de nüfusun yaklaşık yüzde 60'ı en az bir doz BioNTech aşısı oldu

Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte ülkedeki tüm tedbirler kaldırılmaya başlamıştı. Delta varyantının etkisiyle vaka sayıları günlük 400'ün üzerinde seyretmeye başladı. İsrail'de virüs tespit edilen hastalardan yüzde 42'sini Covid-19 aşısı olan kişilerin oluşturduğu bildirildi.

  • Vaka sayılarındaki artış nedeniyle maske kuralları kısmen de olsa tekrar yürürlüğe alındı

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