Bir adımla şehir değiştiriyorlar: Yasak onlara işlemiyor, sadece 7 metrelik bir yolu geçiyorlar Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve akciğer rahatsızlıklarının en fazla görüldüğü Zonguldak ilinde giriş ve çıkışların 15 gün süreyle yasaklanmasının ardından, iller arasında seyahatler durdu. Ancak, Türkiye’de iki büyükşehir arasında geçişlerin bir adımla yapılabildiği Ordu ile Samsun arasındaki mahallelerde geçişler sürüyor.

Haber Merkezi 06 Nisan 2020, 04:00 Yeni Şafak