Koronavirüs Bir adımla şehir değiştiriyorlar Yasak onlara işlemiyor, sadece 7 metrelik bir yolu geçiyorlar
TÜRKİYE

Bir adımla şehir değiştiriyorlar: Yasak onlara işlemiyor, sadece 7 metrelik bir yolu geçiyorlar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve akciğer rahatsızlıklarının en fazla görüldüğü Zonguldak ilinde giriş ve çıkışların 15 gün süreyle yasaklanmasının ardından, iller arasında seyahatler durdu. Ancak, Türkiye’de iki büyükşehir arasında geçişlerin bir adımla yapılabildiği Ordu ile Samsun arasındaki mahallelerde geçişler sürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elimdağ ve Şentepe mahallelerini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor.
Elimdağ ve Şentepe mahallelerini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor.

Samsun’un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu’nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe mahallelerini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu’ya ait yol, bölgede yaşayanlara ilginç durumlar yaşatıyor.

KOMŞULAR FARKLI ŞEHİRDE

  • Mahalle sakinleri, yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş oluyor. Yola bakan binalarda karşılıklı evlerde oturanlar ayrı illerde yaşıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, şehirlerarası geçiş yasağından etkilenmiyor. Ancak iki mahalle sakinleri koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalıyor, acil ihtiyaçları dışında sokağa çıkmıyor.

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