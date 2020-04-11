BizDünyayaDaYeteriz: Yardımda anavatan olduk

Çin’de ilk koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından tedbirlerini alan Türkiye, salgına hazırlıksız yakalanan ülkelere de yardım kapısı oldu. Bugüne kadar aralarında 40’ı aşkın ülkeye tıbbi yardım gönderen Türkiye, İngiltere’nin talebini de boş çevirmedi. Sağlık Bakanlığı, 65 binden fazla vakanın ve ciddi tıbbi malzeme eksiklerinin görüldüğü İngiltere’ye de 1 uçak dolusu tıbbi malzeme gönderdi. Maske, N95 maske ve tulumdan oluşan yardım malzemeleri Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan A400M tipi “Koca Yusuf” isimli kargo uçağına yüklendi. Uçaktaki yardım malzemesinin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana’nın, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” sözlerine yer verildi. ‘Türkiye’den Birleşik Krallık halkına sevgilerle’ notu yer aldı.

KORONAVİRÜS Çöp poşetinden önlük yapıyorlardı: Türkiye'den İngiltere'ye uçak dolusu tıbbi yardım

İLK YARDIM ÇİN’E

Koronavirüs salgınının patlak verdiği günden bu yana, 100’den fazla ülke Türkiye’den yardım istedi. İlk yardım talep eden ülke Çin oldu. Bin biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, bin tek kullanımlık koruyucu kıyafet ve muhtelif tıbbi malzemeler Çin’de yetkililere teslim edildi. Ardından güçlü hissedildiği İran’a tıbbi destek gönderildi. Türkiye İran’a bin tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 78 bin üç katlı maske hibe etti. KKTC ve Azerbaycan da Türkiye’den güçlü destek gören ülkeler oldu.

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AB VERMEDİ TÜRKİYE GÖNDERDİ

Avrupa ülkeleri de tıbbi malzeme konusunda büyük sıkıntı yaşamaya başlayınca Türkiye’den yardım istedi. Avrupa Birliği’nden hiçbir yardım görmeyen İtalya’ya 1 gemi, İspanya’ya ise 1 uçak dolusu tıbbı malzeme teslim edildi. Balkanlar için de anavatan Türkiye oldu. Avrupa’dan hiçbir yardığım göremeyen birlik üyesi Bulgaristan ve Macaristan’ın yardımına ilk koşan da Türkiye oldu. Geçtiğimiz hafta Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova’nın da aralarında bulunduğu balkan ülkelerine de yardım eli uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla gönderilen ve Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan malzemeler gittiği ülkelerde üst düzey yetkililerin katıldığı törenlerle karşılandı. Arnavutluk Savunma Bakanlığı ile Silahlı Kuvvetleri’ne de 6 adet 6 ambulans hibe edildi. Arnavutluk’a ulaşan ambulanslar düzenlenen törenle teslim edildi.

Johnson’a mektuplu davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Salgınla mücadele kapsamında, sağlık malzemelerini taşıyan TSK’ya ait A400M tipi kargo uçağı, Londra yakınlarındaki Brize Norton Askeri Havaalanına iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere’ye gönderilen yardımlarla birlikte Başbakan Boris Johnson’a bir mektup gönderdi. Mektupta Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören Johnson’a geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, iyileştikten sonra kendisini ata toprağı olan Türkiye’de ağırlamak istediklerini belirtti. Erdoğan mektubunda şu ifadeleri kullandı:

İNGİLTERE’DEN TEŞEKKÜR

“Bu zorlu dönemde, başta hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları olmak üzere tüm Birleşik Krallık halkına, ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. Hemen hemen her alanda mükemmel düzeyde seyreden ilişkilere sahip olduğumuz ve Türkiye için vazgeçilmez ortaklardan biri olan Birleşik Krallık, ülkemizle dayanışmasını çeşitli vesilelerle birçok kez göstermiştir. Biz de, zor günler geçirmekte olan dost ve müttefikimiz Birleşik Krallık’la dayanışmamızı göstermek için bugün Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla ülkenize tıbbi yardım malzemesinin intikalini sağlıyoruz. Dost Birleşik Krallık halkının bu trajediden asgari seviyede kayıpla çıkmasını temenni ediyorum” Öte yandan Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ı arayan İngiltere Dışişleri Bakanlığı nezdindeki Avrupa Bakanı Wendy Morton, yardımlar için Türkiye’ye teşekkür etti.