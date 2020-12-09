BM Genel Sekreteri Guterres: Hiç tereddütsüz toplum önünde aşı yaptırırım

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Ataşehir'de ticareti yasak onlarca papağan ve sakaya el konuldu

Ataşehir'de, ticareti yasak olan ve yasa dışı üretimde kullanıldığı tespit edilen farklı türlerde 46 papağan, 47 saka ve 22 papağan yumurtası ile üretimde kullanılan kuluçka makinesine el konuldu. Papağanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ile protokolü bulunan hayvanat bahçesine teslim edilirken, sakalar ise doğaya salındı.