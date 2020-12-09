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Koronavirüs BM Genel Sekreteri Guterres Hiç tereddütsüz toplum önünde aşı yaptırırım
DÜNYA

BM Genel Sekreteri Guterres: Hiç tereddütsüz toplum önünde aşı yaptırırım

Birleşmiş Milllet (BM) Genel Sekreteri Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı hazır olduğunda kameralar karşısında hiç tereddütsüz yaptıracağını belirterek, herkesi aşı yaptırmaya teşvik etti.

Haber Merkezi AA
Antonio Guterres
Antonio Guterres

Birleşmiş Milllet (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, tüm hızıyla artan aşı milliyetçiliğine karşı uyardı ve aşıya eşit erişim çağrısı yaptı.

  • "Aşı hazır olduğunda yaptırmak istiyorum ve hiç tereddütsüz toplum önünde aşı olurum." diyen Guterres, "Herkesi aşı olmaya teşvik ediyorum çünkü aşı sadece kendimize hizmet değil aynı zamanda her birimizin aşılanması topluma hizmet sağlar ve hastalığın yayılma riski ortadan kalkar. Aşı benim için ahlaki bir zorunluluk." değerlendirmesinde bulundu.

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