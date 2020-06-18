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Koronavirüs Bodrumda korsan taşımacıların denetim yalanı Akrabayız
TÜRKİYE

Muğla haberleri: Bodrum'da korsan taşımacıların denetim yalanı: Akrabayız

Bodrum'da korsan taşımacıların denetim yalanı: Akrabayız

Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Bodrum'da bu ay korsan taşımacılara yönelik yapılan denetimlerde, 11 araca yaklaşık 50 bin lira ceza kesildi. Korsan taşımacıların durdurulduklarında yakalanmamak için yanındaki müşterileri, 'Akrabam' diyerek tanıttığı öğrenildi. Taksi şoförleri ise korsan taşımacılığın bitirilmesi için denetimlerini sıklaştırılmasını istedi.

Haber Merkezi DHA
Taksi şoförleri korsan taşımacılığın bitirilmesi için denetimlerini sıklaştırılmasını istedi.
Taksi şoförleri korsan taşımacılığın bitirilmesi için denetimlerini sıklaştırılmasını istedi.

Bodrum'da sezonun açılmasıyla birlikte yerli turist akını devam ederken, bunu fırsat gören korsan taşımacılar da yola düştü. İnternette ilanlar veren, müşteri için kampanyalar düzenleyen korsan taşımacılar, Türkiye'nin her yerinden Bodrum'a taşıma yapıyor. Korsanlar, Bodrum’da da havalimanı ve ilçeler arasında taşımacılık gerçekleştiriyor.

Milas- Bodrum Havalimanı'na taksiciler 160 liraya müşteri götürürken, korsan taşımacıların bastırdıkları fiyat listesinde ise bu mesafenin 65 lira olduğu öğrenildi. Broşürler dağıtan kişilere fiyat ve kampanya mesajları da atan korsan taşımacılara Bodrum'da göz açtırılmıyor.

Taksi şoförleri korsan taşımacılığın bitirilmesi için denetimlerini sıklaştırılmasını istedi.

'ÇEŞİTLİ YALANLAR SÖYLÜYORLAR'

Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın denetimlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Nafiz Doğan, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Korsanla mücadelede her zaman yanımızda olan ve destek veren ilçe kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Denetimlerde komisyonda yer alan emniyet, jandarma, Turizm Müdürlüğü, TÜRSAB ile Vergi Dairesi Başkanlığı ekipleri yer alıyor. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana korsanla mücadeleye önem verdik. Gerekli bilgi ve tecrübe, donanıma sahibiz. Bunu da esnafımız ile diğer illerindeki meslektaşlarımızdan gelen destek mesajlarından anlıyoruz. Bu da bize güç veriyor. Esnafımız merak etmesin. Dün olduğu gibi bugün de yarın da korsanla mücadelemizi sürdüreceğiz."

Taksi şoförleri korsan taşımacılığın bitirilmesi için denetimlerini sıklaştırılmasını istedi.

Korsan işi yapanların yakalanmamak için başvurdukları yalanlara değinen Doğan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

  • "Denetimlerde yakalanan korsan taşımacılar yanındaki müşteriler için 'Arkadaşım, kardeşim ya da yakınım' diyor. Zaten müşteriler araca binerken bu yönde tembihleniyor. Bu ay içerisinde yapılan denetimlerde korsan taşımacılık yapan 11 araç 90 gün trafikten menedildi. Bu araçlara 50 bin liraya yakın ceza kesildi."

Taksi şoförleri korsan taşımacılığın bitirilmesi için denetimlerini sıklaştırılmasını istedi.

'BİZ 3 BİN, ONLAR 1500 LİRA ÜCRET ALIYOR'

Bodrum'da taksicilik yapan Gürbüz Dinçer, ise şu şekilde konuştu:

  • "Pandemiden dolayı işlerimiz azaldı. Turizm sezonunun bitmesine 2 ay kaldı. Korsan taşımacılığa yönelik denetimlerin sıklaştırılmasını istiyorum. Korsanların hiçbir gideri yok. Bunun için bizden yüzde 50 ucuza taşımacılık yapıyorlar. Biz İstanbul'a 3 bin liraya yolcu götürürken, onlar ise 1500 lira ücret alıyor."

Bir başka taksici Adnan Acar ise, korsan taksicilerin İstanbul'dan Bodrum'a yığıldığını, bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

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