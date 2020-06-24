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Koronavirüs Bolu Valisi Ahmet Ümit uyardı Vakalarda 3 misli bir artış var
BOLU TÜRKİYE

Bolu haberleri... Bolu Valisi Ahmet Ümit uyardı: Koronavirüs vakalarında 3 misli bir artış var

Bolu Valisi Ahmet Ümit uyardı: Vakalarda 3 misli bir artış var

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu’da koronavirüs vakalarının arttığını belirterek, "Türkiye genelinde pozitif vakaların en yüksek olduğu dönemlerde bile şimdiki kadar bizde pozitif vaka yoktu. Ciddi olarak pozitif vakalarda artış var, 3 misli bir artış var" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bolu Valisi Ahmet Ümit
Bolu Valisi Ahmet Ümit

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte koronavirüs süreciyle ilgili bilgiler verdi.

Tüm dünyayı saran salgınla ilgili Bolu'da tedbir çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Vali Ümit, "Bolulu vatandaşlarımız maske ve sosyal mesafe konusunda fevkalade duyarlı hale geldi. Maske konusunu halen ihmal edenler var. Pazartesi günü itibarıyla maske konusunda denetimleri yoğunlaştırdık. Pazartesi 31 vatandaşımız, salı günü de 55 vatandaşımıza ceza yazıldı. Pazartesi günü 28 bin liranın üzerinde, salı günü yaklaşık 50 bin liranın üzerinde ceza yazıldı" dedi.

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"Ciddi olarak pozitif vakalarda artış var"

Vali Ümit, koronavirüs sonrası alınan tedbirlere tam anlamıyla uyulması gerektiğini söyleyerek, "Türkiye genelinde pozitif vakaların en yüksek olduğu dönemlerde bile şimdiki kadar bizde pozitif vaka yoktu. Ciddi olarak pozitif vakalarda artış var, 3 misli bir artış var. Her geçen gün virüs kendisini biraz daha hissettiriyor. Bunu özellikle vurgulamamız gerekiyor" diye konuştu.

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