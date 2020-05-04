Boris Johnson kritik tedavi sürecini anlattı: Ölüm ilanı hazırdı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakıma alındığı sırada ölme ihtimaline karşın hükümetin acil eylem planları yaptığını ve doktorların da bir an olası bir ölümü nasıl duyuracaklarını düşünmeye başladığını açıkladı. Johnson, Sun gazetesinin pazar günleri yayımlanan versiyonu Sun On Sunday’e verdiği röportajda, yoğun bakımda geçirdiği 3 günü “zor bir an” olarak niteledi. Johnson röportajda “Durumunun hiç de parlak olmadığını, bunu inkar edemeyeceğini” itirafında bulundu.

Stalin’in ölümü tipinde bir senaryo

Yoğun bakım sürecinde doktorların ‘Stalin’in ölümü’ tipi bir senaryoya karşı stratejileri bulunduğunu belirten Johnson, “Hükümetin acil eylem planları olduğunun farkındaydım.” ifadelerini kullandı. Johnson, “Doktorlar işlerin ters gitmesi halinde ne yapacaklarına dair her türlü düzenlemeyi yapmıştı.” dedi.

Durumu parlak değildi

Solunum cihazına bağlandığında kendisine uzun süre oksijen verildiğini anlatan 55 yaşındaki Johnson, yoğun bakımda “göstergelerin yanlış yöne gitmeye devam ettiğini” ve kendisine sürekli ‘bundan nasıl çıkacağım’ diye sorduğunu belirtti. Durumunun sadece birkaç gün içinde kötüleşmesine inanmakta zorlandığını ve “neden iyileşemediğini anlayamadığını” anlatan Johnson, ölümü ihtimaline ilişkin olarak da doktorların bir an “bunu nasıl ilan edeceklerini düşünmeye başladıklarını” kaydetti.

5 adımda normalleşme

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise yayınladığı bir dizi mesajında, hayatın normale dönmesi için alacakları kararların kriterlerini açıkladı. Boris Johnson sosyal medyadan yayınladığı mesajında “Mevcut tedbirleri düzenleyebilmemiz için dikkate almamız gereken 5 önemli adım var. İlk olarak Ulusal Sağlık Hizmeti’nin (NHS), kritik ve uzman tedavisini sağlamak için yeterli kapasiteye sahip olduğundan emin olmalıyız. İkinci olarak, ölümlerde sürekli ve tutarlı düşüş görmeliyiz. Üçüncü olarak, virüs bulaşma oranının yönetebilir seviyelere düştüğünden emin olmalıyız. Dördüncü olarak test ve koruyucu malzemelerle ilgili, gelecekteki talepleri karşılayacak durumda olmalıyız. Beşinci olarak yapacağımız herhangi bir düzenlemenin NHS’i üstesinden gelmeyeceği bir duruma sokacak, ikinci bir dalga riski yaratmamasını sağlamak zorundayız” dedi.