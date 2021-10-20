Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya cinayet suçlaması: 600 bin kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun, ülkenin "stratosferik" corona virüs ölüm bilançosundaki rolü nedeniyle cinayet suçlamalarıyla karşı karşıya kalması istendi. Brezilya medyası tarafından yayınlanan bin 78 sayfalık senato raporu taslağı, Bolsonaro yönetiminin 600 binden fazla Brezilyalıyı öldüren bir halk sağlığı acil durumuna karşı gösterdiği ihmal, yetersizlik ve bilim karşıtı inkarcılığın yıkıcı bir portresini çiziyor.

"ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Bununla birlikte raporda, Bolsonaro'nun Covid-19 aşılarını satın almayı ertelemeye yönelik "kasıtlı ve bilinçli" kararının gereksiz yere binlerce vatandaşı mezara mahkum ettiği belirterek, “Durumun matematiği açık: ne kadar çok enfeksiyon o kadar çok ölüm. Aşılar olmasaydı ölümler, ortaya çıktığı gibi stratosferik olurdu. Asla unutmayacağız” denildi.

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Söz konusu rapor, Güney Amerika ülkesinde Şubat 2020'de başlayan ve ancak şimdi Brezilya'nın uluslararası alanda takdir edilen halk sağlığı hizmetinin çabaları sayesinde kontrol altına alınan Covid-19 salgınına ilişkin altı aylık bir kongre soruşturmasının ardından geldi.

11 SUÇ YÖNELTİLDİ

Brezilya'nın aşırı sağ liderine hidroksiklorokin gibi etkisiz ilaçları "inatla" teşvik ettiği için insanlığa karşı suçlar, suça teşvik ve şarlatanlık da dahil olmak üzere toplam 11 suç yöneltiyor. “Sunulan tüm aşılara rağmen, federal hükümet onları satın almamayı seçti, bu karar, güvenliklerini ve etkinliklerini gösteren tüm bilimsel çalışmalara ve tüm uzmanların tavsiyelerine aykırıydı. Temmuz 2020 ile en az Ocak 2021 arasında herhangi bir teknik veya bilimsel dayanağı olmayan ve uluslararası sağlık otoritelerinin tavsiyelerine aykırı aşı yaptırmama kararı, binlerce Brezilyalının hayatına mal oldu”

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