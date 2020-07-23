Son 24 saatte Brezilya'da bin 284, Meksika'da 790, Hindistan'da bin 129 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1284 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bin 284 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 82 bin 771, vaka sayısı da 67 bin 860 artarak 2 milyon 227 bin 514’e yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

KORONAVİRÜS Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif çıktı

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 439 bin 446 vaka ve 20 bin 532 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 532 bin 138 oldu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

OYNAT 00:25 Türk solunum cihazları Brezilya’da kullanılmaya başlandı Türkiye'den ihraç edilen solunum cihazları, Brezilya'daki yoğun bakım ünitelerinde kullanılmaya başlandı. Brezilya'nın sanayi şehri Sao Paulo'da Vali Joao Doria, korona virüs salgınıyla başa çıkabilmek için Türkiye'den ihraç edilen solunum cihazlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Doria'nın resmi Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda dikkat çeken ise 'Made in Türkiye' ifadesinin yer alması oldu. BiP'te paylaş

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Meksika'da toplam can kaybı 41 bini geçti

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 790 artarak 41 bin 190'a ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı ise 6 bin 19 artışla 362 bin 274'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 231 bin 403 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.

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OYNAT 00:59 Meksikalı genç karantinadayken uzaktan Müslüman oldu Meksika'nın başkenti Mexico City'de yaşayan Hector Bonilla isimli genç uzun zamandır internet üzerinden İslamiyet'i araştırırken, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu Meksika Temsilcisi Osman Reyes Salcedo'nun hazırlamış olduğu videolara rastlayarak, izlemeye başladı. Bir süre videoları izleyen Hector Bonilla, İDDEF Meksika Temsilcisi Osman Reyes ile iletişim kurarak istediği kitaplardan İslamiyet hakkında bilgi edindi. İDDEF'in Koronavirüs nedeniyle internet üzerinden devam ettiği haftalık sohbetlerini de izleyerek daha da etkilenen Hector Bonilla, görüntülü konuşmada Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. BiP'te paylaş

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Hindistan'da toplam can kaybı 29 bin 861'e yükseldi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte bin 129 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 861'e çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 45 bin 720 artarak 1 milyon 238 bin 635'e ulaştı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 782 bin 607 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.