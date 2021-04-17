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Koronavirüs Brezilya zor günlerden geçiyor Kovid-19dan son 24 saatte 3 bin 305 kişi öldü
DÜNYA

Brezilya zor günlerden geçiyor: Kovid-19'dan son 24 saatte 3 bin 305 kişi öldü

Brezilya zor günlerden geçiyor: Kovid-19'dan son 24 saatte 3 bin 305 kişi öldü

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 305 kişi yaşamını yitirdi. Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Haber Merkezi AA
Brezilya zor günlerden geçiyor: Kovid-19dan son 24 saatte 3 bin 305 kişi öldü
Arşiv

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 85 bin 774 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 13 milyon 832 bin 455’e çıktı.

Bir günde 3 bin 305 kişi hayatını kaybetti, salgın nedeniyle ülkedeki toplam ölü sayısı 368 bin 749'a yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 12 milyon 298 bin 863 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunuyor.

  • Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

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