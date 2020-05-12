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Koronavirüs Brezilyada evsizler soğuk ve virüs salgını arasında tercih yapmaya zorlanıyor
DÜNYA

Brezilya'da evsizler soğuk ve virüs salgını arasında tercih yapmaya zorlanıyor

Latin Amerika'nın yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo kentinde evsizler soğuk hava ve virüs salgını tehlikesi arasında tercih yapmaya zorlanıyor.

Ülkenin en büyük ve en yüksek evsizlik oranına sahip kenti Sao Paulo'da 22 evsiz Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Brezilya'da vaka sayısı artıyor.
Brezilya'da vaka sayısı artıyor.

Latin Amerika'nın yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo kentinde evsizler soğuk hava ve virüs salgını tehlikesi arasında tercih yapmaya zorlanıyor.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin en büyük ve en yüksek evsizlik oranına sahip kenti Sao Paulo'da 22 evsiz Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Hava ısısının düşmesiyle yeni bir tehlikenin daha kapıda olduğunu belirten sivil toplum kuruluşları, evsiz barınaklarının enfeksiyon kaynağı olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Kent genelinde, sokaklarda ve barınaklarda yüzlerce şüpheli vakanın bulunduğu belirtiliyor.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, 11 bin 701 kişinin hayatına mal olan Kovid-19 şu ana kadar 170 bin 21 kişide tespit edildi.

Latin Amerika'da virüs salgınından en çok etkilenen ülke Brezilya olmuştu.

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