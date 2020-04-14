Brezilya'da ölüm partisi: Bütün aileye virüs bulaştırdılar

Brezilya'da bir doğum günü artisi trajediyle sonuçlandı. Partiden iki hafta sonra 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, 10 kişi de hastalandı.

Doğum günü partisi Sao Paulo'nun Itaberica da Serra şehrinde 13 Mart'ta düzenlendi.

BBC'nin haberine göe partiden birkaç gün sonra davetlilerin neredeyse yarısında koronavirüs semptompları belirmeye başladı, öksürük, ateş ve nefes darlığı yaşadılar.

59. yaş partisini düzenleyen Vera Lucia Pereira'nın eşi ve iki kardeşi Nisan ayının ilk haftası hayatını kaybetti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro sosyal izolasyon kurallarını küçümsedi ve salgını 'Küçük bir grip' olarak tanımlayarak ciddiyetini sorguladı.

23 bin vaka ve bin 335 ölümün görüldüğü Brezilya'da hükümet tedbirler konusunda hükümeti eleştiriyor.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro koronavirüsü basit bir gribe benzetmişti.