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Koronavirüs Brezilyada salgın daha şiddetli hale gelebilir P1 varyantı mutasyona uğradı
DÜNYA

Brezilya'da salgın daha şiddetli hale gelebilir: P1 varyantı mutasyona uğradı

Bilim insanları, yeni bir çalışmada Brezilya’da uluslararası alarmı artıran ölümcül Covid-19 salgının arkasındaki P1 varyantının antikorlardan daha iyi kaçmasını sağlayacak şekilde mutasyona uğradığını açıkladı. Araştırmacılar bu durum nedeniyle orjinal koronavirüsten 2,5 kat daha hızlı bulaşan mutasyonlu virüsün salgının şiddetini artırabileceği konusunda uyardı.

Haber Merkezi Diğer
Brezilyada salgın daha şiddetli hale gelebilir: P1 varyantı mutasyona uğradı
Mutasyonlu virüs, orjinal koronavirüsten 2,5 kat daha hızlı bulaşıyor.

Brezilya Halk Sağlığı enstitüsü Fiocruz tarafından ülkede dolaşan varyantlarla ilgili yürütülen yeni bir araştırma, koronavirüsün P1 mutasyonun hücrelere girmek ve enfekte etmek için kullandığı başak proteininde değişiklikler buldu.

Bilim insanları, bu değişikliklerin virüsü, başak proteinini hedef alan aşılara karşı daha dirençli hale getirebileceğini ve Latin Amerika’nın en kalabalık ülkesindeki salgının şiddetini daha fazla artırabileceğini söyledi.

GÜNEY AFRİKA MUTASYONUNA BENZER DEĞİŞİKLİKLER MEYDANA GELDİ

Araştırmanın yazarlarından biri olan ve P1 varyantının ortaya çıktığına inanılan Amazon şehri Manaus'ta çalışan Felipe Naveca, "Virüsün antikorların tepkisinden kaçmak için yarattığı başka bir kaçış mekanizması olduğuna inanıyoruz" dedi.

Naveca, değişikliklerin daha agresif Güney Afrika varyantında (B.1.351) görülen mutasyonlara benzer göründüğünü ve buna karşı yapılan çalışmaların bazı aşıların etkinliğini önemli ölçüde azalttığını gösterdiğini açıkladı.

2,5 KAT DAHA HIZLI YAYILIYOR

"Bu durum özellikle endişe verici çünkü virüs evriminde hızlanmaya devam ediyor. Çalışmalar, P1 varyantının orijinal koronavirüse göre 2,5 kat daha bulaşıcı olduğunu ve antikorlara daha dirençli olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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Brezilya'daki dolaşan corona virüsün ilk genom dizilimini yöneten Sao Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Ester Sabino ise, P1 varyantında meydana gelen mutasyonların, hızlı bulaşma hızı göz önüne alındığında şaşırtıcı olmadığını belirterek, "Şu anda Brezilya'da oldukça yüksek bir bulaşma hızı var. Virüs ne kadar çok insanı enfekte ederse, yeni mutasyon ve varyant riski de o kadar artar" dedi.

14 MUTASYON MEYDANA GELDİ

Naveca da dahil olmak üzere Fiocruz araştırmacıları, geçtiğimiz günlerde farklı bir soydan P1'e inen ve ülkenin kuzeydoğusunda tespit edilen ve ilk olarak Güney Afrika varyantında belirtilen E484K değişikliği de dahil olmak üzere 14 defans mutasyonu taşıyan yeni bir varyantı tanımladı.

AŞILARI RİSKE ATABİLİR

Bununla birlikte, şimdiye kadar AstraZeneca ve Çinli Sinovac tarafından geliştirilen aşıların P1 Brezilya varyantına karşı etkili olduğu kanıtlandı. Ancak Sabino, daha fazla mutasyonun bunu riske atabileceğini söyledi.

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