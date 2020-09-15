Brezilyalı adam dokuz aylıkken İspanyol gribini, 102 yaşında koronayı yendi Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Etkilerini hala sürdüren salgını yenen Brezilyalı adam, ülkenin gündemine oturdu. Dokuz aylıkken milyonlarca insanın ölümüne neden olan İspanyol Gribi’ni yenen 102 yaşındaki Raimundo Leonardo de Oliveira, bu kez de koronavirüse meydan okudu. Sağlığına kavuşan yaşlı adam, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Haber Merkezi 15 Eylül 2020, 10:35 Son Güncelleme: 15 Eylül 2020, 10:46 DHA