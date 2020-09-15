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Koronavirüs Brezilyalı adam dokuz aylıkken İspanyol gribini, 102 yaşında koronayı yendi
TÜRKİYE

Brezilyalı adam dokuz aylıkken İspanyol gribini, 102 yaşında koronayı yendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Etkilerini hala sürdüren salgını yenen Brezilyalı adam, ülkenin gündemine oturdu. Dokuz aylıkken milyonlarca insanın ölümüne neden olan İspanyol Gribi’ni yenen 102 yaşındaki Raimundo Leonardo de Oliveira, bu kez de koronavirüse meydan okudu. Sağlığına kavuşan yaşlı adam, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Haber Merkezi DHA
Yaşlı adam, yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Yaşlı adam, yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Brezilya’nın Coqueiro kentinde testleri pozitif çıkan 102 yaşındaki Raimundo Leonardo de Oliveira, iyileşerek hastaneden taburcu oldu. Oliveira’nın 9 aylıkken İspanyol Gribi’ne yakalandığı ve salgını yendiği ifade edildi.

96 yaşındaki yaşlı kadın koronavirüsü yendi
KORONAVİRÜS
96 yaşındaki yaşlı kadın koronavirüsü yendi

“İlk söylediği şey beni çok özlediği oldu

Brezilya medyasına konuşan Oliveira’nın torunu Tatiana Cristina de Amorim, koronavirüs tespit edilen büyükbabasını bir daha göremeyeceğini düşündüğünü söyledi. Amorim, “Taburcu olduğunda ilk söylediği şey beni çok özlediği oldu. Ayrıca peynir yemek istediğini ve üzüm suyu içmek istediğini söyledi. Evini çok özlüyordu. Ailemiz dar bir durumdaydı, endişeliydik ama şükürler olsun her şey yolunda gitti” ifadelerini kullandı.

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  • Dünya genelinde en fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 4 milyon 335 bini geçti. Ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 131 bini geçtiği aktarıldı.

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