Bu haftaki vaka sayıları belli oldu: 7 bin 556 kişinin koronavirüs testi pozitif

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısının binin altında olmasıyla beraber kamuya açık alanlardaki son tedbirlerinin kaldırdı. Bakan Koca 1 Haziran’da yaptığı açıklama ile koronavirüs verilerinin artık haftalık olarak duyurulacağını belirtmişti.
6-12 Haziran 2022 Covid-19 tablosu
- Sağlık Bakanlığı’nın bugün yayınladığı “Türkiye haftalık Covid-19 tablosu” 6-12 Haziran 2022 tarihleri arasını kapsıyor. Bu hafta içerisinde; 7 bin 556 vaka ortaya çıkarken, 20 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 241 kişi ise iyileşti. 12 Haziran itibariyle Türkiye’deki toplam vaka sayısı 15 milyon 85 bin 742’ye, toplam vefat sayısı ise 98 bin 996’ya ulaştı.
- 30 Mayıs ile 5 Haziran arasındaki dönemde ise haftalık vaka sayısı 7 bin 332, vefat sayısı 19, iyileşen sayısı 7 bin 843 kişi idi.
- Buna göre önceki hafta ile kıyaslandığında; geçen haftaki vaka sayısı 224, vefat sayısı bir kişi artarken, iyileşen sayısı ise 601 kişi azaldı.