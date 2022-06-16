Bu haftaki vaka sayıları belli oldu: 7 bin 556 kişinin koronavirüs testi pozitif Sağlık Bakanlığı 6-12 Haziran 2022 tarihleri arası koronavirüs verilerini açıkladı. Bir hafta içerisinde 7 bin 556 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, 7 bin 241 kişi iyileşenler listesinde yer aldı. Geçtiğiniz hafta koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmişti. İşte detaylar...

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