Bu kadar da olmaz: Yolu kapatıp parti yaptılar, sosyal mesafe sıfır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmasında son günlerde vaka ve vefat sayılarında artış gözlendiğine dikkat çekerek, “Israrla üzerinde durduğumuz husus var; maske, mesafe ve temizlik. Şimdi bu ilkeleri küçük bir takdim tehir ile temizlik, maske, mesafe olarak değiştirerek tekrarlamak istiyorum. Yani TMM. Yani tamam" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Erdoğan’ın ve Sağlık Bakanlığı’nın tüm uyarılarına rağmen kurallar hiçe sayılıyor. Son olarak Kocaeli’nden gelen görüntüler ‘pes’ dedirtti. İzmit ilçesinde araçlarıyla yolu kapatan yaklaşık yüz genç, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp yol ortasında dip dibe dans etti. Virüsün yayılmasına davetiye çıkartılan o anlar ise duruma tepki gösteren vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Haber Merkezi 21 Haziran 2020, 13:39 Son Güncelleme: 21 Haziran 2020, 14:07 İHA