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Koronavirüs Bu kadar da olmaz Yolu kapatıp parti yaptılar, sosyal mesafe sıfır
TÜRKİYE

Bu kadar da olmaz: Yolu kapatıp parti yaptılar, sosyal mesafe sıfır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmasında son günlerde vaka ve vefat sayılarında artış gözlendiğine dikkat çekerek, “Israrla üzerinde durduğumuz husus var; maske, mesafe ve temizlik. Şimdi bu ilkeleri küçük bir takdim tehir ile temizlik, maske, mesafe olarak değiştirerek tekrarlamak istiyorum. Yani TMM. Yani tamam" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Erdoğan’ın ve Sağlık Bakanlığı’nın tüm uyarılarına rağmen kurallar hiçe sayılıyor. Son olarak Kocaeli’nden gelen görüntüler ‘pes’ dedirtti. İzmit ilçesinde araçlarıyla yolu kapatan yaklaşık yüz genç, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp yol ortasında dip dibe dans etti. Virüsün yayılmasına davetiye çıkartılan o anlar ise duruma tepki gösteren vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Gençler sosyal mesafeyi hiçe sayarak dans etti.
Gençler sosyal mesafeyi hiçe sayarak dans etti.

Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi İzmit Körfezi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde yaklaşık yüz kişiden oluşan bir grup araçlarla sahile gelip, yolu kapatarak araçlarından indi.

Kavgayı izlemek için 'sosyal mesafe'yi hiçe saydılar
OYNAT 00:57
Kavgayı izlemek için 'sosyal mesafe'yi hiçe saydılar
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, AVM'deki gözlük mağazasında çıkan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, toplanan kalabalığın ise sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü.

Sokakta vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydılar
KORONAVİRÜS
Sokakta vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydılar
  • Gençler müzik eşliğinde trafiğe kapattıkları yolda sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak dans etti. Dakikalarca yol ortasında dans eden şahısların ise maske takma zorunluluğuna uymadıkları gözlendi.

Sokakta vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydılar
KORONAVİRÜS
Sokakta vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Kadıköy Moda sahilinde koronavirüs salgınına aldırış etmeyen kalabalık göbek atıp dans etti
OYNAT 00:21
Kadıköy Moda sahilinde koronavirüs salgınına aldırış etmeyen kalabalık göbek atıp dans etti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaması üzerine kalabalık bir grup, Kadıköy Moda sahilinde sosyal mesafeye dikkat etmeden müzik eşliğinde göbek atıp dans etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kullanıcılar tarafından büyük tepki çekti.

Koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkartan anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Şahısların daha sonra araçları ile bölgeden uzaklaştıkları öğrenildi.

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