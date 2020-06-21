Bu kadar da olmaz: Yolu kapatıp parti yaptılar, sosyal mesafe sıfır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmasında son günlerde vaka ve vefat sayılarında artış gözlendiğine dikkat çekerek, “Israrla üzerinde durduğumuz husus var; maske, mesafe ve temizlik. Şimdi bu ilkeleri küçük bir takdim tehir ile temizlik, maske, mesafe olarak değiştirerek tekrarlamak istiyorum. Yani TMM. Yani tamam" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Erdoğan’ın ve Sağlık Bakanlığı’nın tüm uyarılarına rağmen kurallar hiçe sayılıyor. Son olarak Kocaeli’nden gelen görüntüler ‘pes’ dedirtti. İzmit ilçesinde araçlarıyla yolu kapatan yaklaşık yüz genç, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp yol ortasında dip dibe dans etti. Virüsün yayılmasına davetiye çıkartılan o anlar ise duruma tepki gösteren vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi İzmit Körfezi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde yaklaşık yüz kişiden oluşan bir grup araçlarla sahile gelip, yolu kapatarak araçlarından indi.