Bu kadarına da pes: Korona hastası hastaneden kaçtı minibüste yakalandı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden kaçan bir koronavirüs hastası, polis ekiplerince yolcu minibüsünde yakalandı.
POLİS EKİPLERİ MİNİBİSÜ DURDURAK GÖREVLİLERİ ÇAĞIRDI
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs tanısı konulan Ş.A. (80), hastaneden kaçarak yolcu minibüsüne bindi. Durumu fark eden Ş.A.’nın yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Ş.A.’nın yalnız olduğu minibüs Mehmet Akif Mahallesi’nde durduruldu. Polis ekiplerince durdurulan minibüsteki Ş.A. için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Özel kıyafetli sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ş.A., tedavisi yapılmak üzere yeniden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.