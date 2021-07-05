Bu kez Diyarbakır'da: Stantta görevli doktor 'Biontech var Sinovac var' diye bağırıp aşıya davet etti

Stantta görevli doktor 'Biontech var Sinovac var' diye bağırıp aşıya davet etti

Sağlık Bakanlığı koordinesinde, Türkiye'nin dört bir yanında kurulan stantlarda Covid-19 aşı uygulamasına devam ediliyor.

Elinde 3 doz aşı kalmıştı

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camii önünde kurulan stantta görev yapan fizik tedavi uzmanı Dr. Özkan Yükselmiş de standında 3 doz aşı kalınca 'Biontech var, Sinovac var' diye bağırarak, halkı aşıya davet etti. Yükselmiş'in aşı çağrısında bulunduğu anların görüntüsü, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Kütahya'daki sağlık personeline soruşturma başlatıldı

Kütahya'da da geçtiğimiz günlerde İl Sağlık Müdürlüğü şehirlerarası otobüs terminaline mobil aşı birimi kurdu. Otogarın içinde kurulan stantta görevli sağlık personeli, 'İstanbul ve Adana' diye bağırarak müşteri toplayan yakınlarındaki firma görevlileri gibi "Sinovac ve Biontech" diye bağırmıştı. Stant önündeki sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

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