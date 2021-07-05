Koronavirüs Bu kez Diyarbakırda Stantta görevli doktor Biontech var Sinovac var diye bağırıp aşıya davet etti
TÜRKİYE

Bu kez Diyarbakır'da: Stantta görevli doktor 'Biontech var Sinovac var' diye bağırıp aşıya davet etti

Kütahya otobüs terminalinde mobil aşı biriminde görevli sağlık personelinin "Sinovac ve Biontech" diye bağırarak vatandaşları aşıya davet etmesinden sora benzer bir olay da Diyarbakır'da yaşandı. Dr. Özkan Yükselmiş'in aşı standında elinde kalan 3 doz aşıya davet için 'Biontech var, Sinovac var' diye bağırdığı anlardan görüntü, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Haber Merkezi DHA
Bu kez Diyarbakırda: Stantta görevli doktor Biontech var Sinovac var diye bağırıp aşıya davet etti
Stantta görevli doktor 'Biontech var Sinovac var' diye bağırıp aşıya davet etti

Sağlık Bakanlığı koordinesinde, Türkiye'nin dört bir yanında kurulan stantlarda Covid-19 aşı uygulamasına devam ediliyor.

Diyarbakır'da doktordan aşı çağrısı: Biontech var Sinovac var
OYNAT 00:21
Diyarbakır'da doktordan aşı çağrısı: Biontech var Sinovac var
Diyarbakır'da, Dr. Özkan Yükselmiş'in aşı standında elinde kalan 3 doz aşıya davet için 'Biontech var, Sinovac var' diye bağırdığı anlardan görüntü, sosyal medyada ilgi çekti.


Elinde 3 doz aşı kalmıştı

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camii önünde kurulan stantta görev yapan fizik tedavi uzmanı Dr. Özkan Yükselmiş de standında 3 doz aşı kalınca 'Biontech var, Sinovac var' diye bağırarak, halkı aşıya davet etti. Yükselmiş'in aşı çağrısında bulunduğu anların görüntüsü, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Kütahya'daki sağlık personeline soruşturma başlatıldı

Kütahya'da da geçtiğimiz günlerde İl Sağlık Müdürlüğü şehirlerarası otobüs terminaline mobil aşı birimi kurdu. Otogarın içinde kurulan stantta görevli sağlık personeli, 'İstanbul ve Adana' diye bağırarak müşteri toplayan yakınlarındaki firma görevlileri gibi "Sinovac ve Biontech" diye bağırmıştı. Stant önündeki sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

  • Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, mobil aşı biriminde görevli sağlık personeli hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Personelin aşı isimlerini söyleyerek bağırmasının 'maksadını aşan ve yanlış algı'ya neden olduğu belirtildi.
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Diyarbakır

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