Bu yaz İzmirlilere zor geçecek: Otobüslerde klima açılmayacak

Koronavirüs salgını azalsa da devam ettiğini belirten uzmanlar, yaz aylarında sıcaklara karşı serinlemek amacıyla kullanılan klima ve vantilatörlerin virüsün yayılmasını hızlandırabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu uyarıları dikkat alan İzmirli yetkililer, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine ESHOT ve İZULAŞ otobüslerinde bir süre daha klimaların çalıştırılmaması kararı aldı. Tüm araçların klima bakımlarının yapıldığı, kullanıma hazır olduğunu, ancak salgın riski nedeniyle açılmayacağı belirtildi.

KORONAVİRÜS Klima ve vantilatörlerde büyük tehlike: Virüsün yayılımını hızlandırabilir

"Salgın henüz bitmedi"

Sıcaklarda klimasız seyahat etmenin zorluğunu bildiğini ancak halk sağlığı için bu tedbirin uygulanması gerektiğini ifade eden yetkililer, “Kamusal alanlarda maske kullanma ve sosyal mesafeye dikkat zorunluluğu devam ediyor. 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları halen yasak. Bunlar, salgının henüz bitmediğinin en büyük göstergesi. Dolayısıyla hemşehrilerimden en büyük ricam, tedbiri elden bırakmamalarıdır. Zorunlu değilsek dışarı çıkmayalım; evde kalmaya devam edelim. Bu sorumluluk devam ederse biliyorum ki sağlıklı ve güzel günler yakın.”