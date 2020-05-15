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Koronavirüs Bu yaz İzmirlilere zor geçecek Otobüslerde klima açılmayacak
TÜRKİYE

Bu yaz İzmirlilere zor geçecek: Otobüslerde klima açılmayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda önemli bir karara imza attı. Bulaş hızı düşen korona virüs salgınının yeniden güçlenmemesi için otobüslerde bir süre daha klima açılmayacak.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüsün yayılma riskine karşı İzmir'deki toplu taşıma araçlarında klimalar çalışmayacak.
Koronavirüsün yayılma riskine karşı İzmir'deki toplu taşıma araçlarında klimalar çalışmayacak.

Koronavirüs salgını azalsa da devam ettiğini belirten uzmanlar, yaz aylarında sıcaklara karşı serinlemek amacıyla kullanılan klima ve vantilatörlerin virüsün yayılmasını hızlandırabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu uyarıları dikkat alan İzmirli yetkililer, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine ESHOT ve İZULAŞ otobüslerinde bir süre daha klimaların çalıştırılmaması kararı aldı. Tüm araçların klima bakımlarının yapıldığı, kullanıma hazır olduğunu, ancak salgın riski nedeniyle açılmayacağı belirtildi.

Klima ve vantilatörlerde büyük tehlike: Virüsün yayılımını hızlandırabilir
KORONAVİRÜS
Klima ve vantilatörlerde büyük tehlike: Virüsün yayılımını hızlandırabilir

"Salgın henüz bitmedi"

Sıcaklarda klimasız seyahat etmenin zorluğunu bildiğini ancak halk sağlığı için bu tedbirin uygulanması gerektiğini ifade eden yetkililer, “Kamusal alanlarda maske kullanma ve sosyal mesafeye dikkat zorunluluğu devam ediyor. 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları halen yasak. Bunlar, salgının henüz bitmediğinin en büyük göstergesi. Dolayısıyla hemşehrilerimden en büyük ricam, tedbiri elden bırakmamalarıdır. Zorunlu değilsek dışarı çıkmayalım; evde kalmaya devam edelim. Bu sorumluluk devam ederse biliyorum ki sağlıklı ve güzel günler yakın.”

  • Uzmanlar, özellikle kapalı ortamlarda klimaların çalışması nedeniyle bulaş riskinin tekrar artabileceği uyarısında bulunuyor. Virüsün damlacık yoluyla bulaşabildiğinin bilindiğine ve havalandırma sistemlerinin, virüs içeren damlacıkların uzak mesafelere taşınmasına neden olabileceğine dikkat çeken bilim insanları, özellikle kalabalığın yoğun olduğu alışveriş merkezlerinde ve toplu ulaşım araçlarında klimaların bir süre daha kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.
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