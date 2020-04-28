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Koronavirüs Bugün ilk kez hakim karşısına çıkacaktı Kadir Şeker koronavirüse yakalandı
TÜRKİYE

Bugün ilk kez hakim karşısına çıkacaktı: Kadir Şeker koronavirüse yakalandı

Konya'da sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uyguladığı öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan testler sonucu Şeker’in testi pozitif çıktı. Öte yandan, mahkeme 18 yıla kadar hapsi istenen Şeker'in tutuklu olarak yargılanmasının devamına karar verdi.

Haber Merkezi DHA
Kadir Şeker, koronavirüs testinin sonuçlarına göre cezaevine geri gönderilecek.
Kadir Şeker, koronavirüs testinin sonuçlarına göre cezaevine geri gönderilecek.

Türkiye'nin gündemine oturan olayda, Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen sevgililer Ayşe D. ve Özgür Duran arasında evde tartışma çıkmıştı. Ayşe D. evden çıkıp, parka gelmiş, iddiaya göre, peşinden parka gelen Duran sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker, olaya müdahale etmek istemiş, bu sırada çıkan arbede sırasında, gencin elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etmişti. Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

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19 yıla kadar yargılanacak

Soruşturmanın ardından Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianameyi kabul eden 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için 29 Nisan Çarşamba gününü belirledi. Daha sonra ise duruşma bugün saat 11.30'a alındı.

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SEGBİS ile duruşmaya katılacaktı

Duruşmaya SEGBİS yöntemiyle katılacak olan Kadir Şeker, bugün saban saatlerinde koronavirüs şüphesiyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şeker'in ağabeyi Fatih Hidayet Şeker, ''Kardeşim Kadir bugün sabah saatlerinde koronavirüs şüphesiyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Test yapılacakmış. Cezaevinde pozitif bir kişi ile temasta bulunduğu için şüphe üzerine test yapılmak için hastaneye gönderildi. Kardeşimin can güvenliğinin olduğu bir durumda tutuklu olarak yargılanmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. İyileştiği durumda bile tekrar cezaevine döndüğünde yine aynı kişilerle temasta bulunacak. Şu an test sonucu bekliyoruz" dedi.

  • Şeker'in avukatları ise bugün saat 11.30'daki davanın ertelenmesi gibi durumun olmadığını, davanın görülebileceğini belirtti.
Hastanede yapılan testler sonucu Şeker'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Bugün yargılanmasına başlanacak Şeker'in, sağlık durumu iyi olduğu için taburcu edildiği ve karantinaya alınacağını belirtildi.

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