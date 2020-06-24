Burdur'da 29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmüyordu: Son 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi

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Türk devletlerinin bayrakları müzede sergilenecek: Geçmiş ile gelecek arasındaki bağlar güçlenecek

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Türk tarihinin en önemli sembolü olan bayrakları üniversite çatısı altında bir araya getirerek geçmiş ile gelecek arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla "Türk Bayrakları Müzesi" kurmak için çalışma başlattı.