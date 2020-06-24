Burdur'da 29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmüyordu: Son 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi

Burdur'da, 29 Mayıs'tan bu yana koronavirüs vakasına rastlanılmazken, son 6 günde 8 pozitif vaka tespit edildi.
Pozitif vakalardan birinin Bucak Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedilirken, Burdur Devlet Hastanesi'nde 4, Bucak Devlet Hastanesi'nde ise 3 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Tedavi görenlerin sağlık durumlarının ağır olmadığı belirtildi.
- Burdur'da en son 29 Mayıs'ta pozitif vakaya rastlanılmış, hasta tedavisinin ardından evine gönderilmiş, bugünden sonra kentte pozitif vaka tespit edilmemişti.