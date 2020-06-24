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Koronavirüs Burdurda 29 Mayıstan bu yana vaka görülmüyordu Son 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
TÜRKİYE

​Burdur haberleri... Burdur'da son 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi

Burdur'da 29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmüyordu: Son 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi

Burdur'da son 6 günde Kovid-19 testi yapılan 8 kişinin sonucunun pozitif olduğu belirlendi. Kentte en son 29 Mayıs'ta pozitif vakaya rastlanılmış, hasta tedavisinin ardından evine gönderilmiş, bugünden sonra kentte pozitif vaka tespit edilmemişti.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs tespit edilen hastaların tedavisi hastanede devam ediyor.
Koronavirüs tespit edilen hastaların tedavisi hastanede devam ediyor.

Burdur'da, 29 Mayıs'tan bu yana koronavirüs vakasına rastlanılmazken, son 6 günde 8 pozitif vaka tespit edildi.

Pozitif vakalardan birinin Bucak Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedilirken, Burdur Devlet Hastanesi'nde 4, Bucak Devlet Hastanesi'nde ise 3 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Tedavi görenlerin sağlık durumlarının ağır olmadığı belirtildi.

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