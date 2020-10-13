Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Burdurda 3 köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
TÜRKİYE

Burdur'da 3 köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köylerde jandarma ekipleri önlem aldı, köylerin giriş ve çıkışları kapatıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Çeltikçi Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzköy köyünde Kovid-19 vakaları tespit edildi.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köy 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Köylerin giriş çıkışları kapatıldı

Öte yandan merkeze bağlı İğdeli ve Kayaaltı köylerinde de Kovid-19 vakalarının ve temaslılarının artması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bu iki köyde de 14 gün karantina uygulamasına karar verdi.

Karantinaya alınan köylerde jandarma ekipleri önlem aldı, köylerin giriş ve çıkışları kapatıldı.

Ağrı'da koronavirüs karantinasını ihlal eden 3 kişiye para cezası kesildi
KORONAVİRÜS
Ağrı'da koronavirüs karantinasını ihlal eden 3 kişiye para cezası kesildi

Türkiye'nin 13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde
Abone Ol Google News
Servetlerini ikiye katladılar

Servetlerini ikiye katladılar

​ABD'de Kovid-19 salgını milyarderlere yaradı.
ABDnin Doğu Akdeniz tutarsızlığı

ABD'nin Doğu
Akdeniz tutarsızlığı

​Sözcü Aksoy'dan ABD'ye 'Oruç Reis' cevabı.
Karabağ Azerbaycanındır

Karabağ
Azerbaycan'ındır

​Dünya yıldızı sosyal medyadan çağrı yaptı.
Son veriler açıklandı

Son veriler açıklandı

Bakan Koca, uyarılarına devam etti.
Çirkin iftiralarına <br>sert cevap

Çirkin iftiralarına
sert cevap

​Kalyon Holding'ten açıklama yapıldı.
Yapılacak daha çok işimiz var

Yapılacak daha çok işimiz var

​AK Parti'den erken seçim sorusuna cevap.

Türbe diye gidiyorlardı

Türbe diye gidiyorlardı

Mitolojik savaşçı mezarı çıktı.
Azerbaycan'a nişan yüzüğünü gönderdi

Azerbaycan'a nişan yüzüğünü gönderdi

Herkesi duygulandıran harekat: Varımızla yoğumuzla yanınızdayız.

Ronaldo'nun <br>testi pozitif

Ronaldo'nun
testi pozitif

​Portekiz, herkesi endişelendiren açıklamayı yaptı.

Seyirci müjdesi

Seyirci müjdesi

​Milli maça taraftar alınacağı açıklandı.

Bakan Çavuşoğlu, İsveçli Bakan'a canlı yayında sert çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.