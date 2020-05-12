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Koronavirüs Burdurda belde karantinaya alındı 150 kişiye test yapıldı
TÜRKİYE

Burdur’da belde karantinaya alındı 150 kişiye test yapıldı

Burdur’da belde karantinaya alındı 150 kişiye test yapıldı

Burdur Kocaaliler Beldesi’nde berberlik yapan esnafta Koronavirüsüne rastlanması üzerine temas ettiği kişilere test yapıldı.

Haber Merkezi İHA
150 vatandaşın Kovid-19 testine tabi tutulduğu öğrenildi.
150 vatandaşın Kovid-19 testine tabi tutulduğu öğrenildi.

Dün yaşanan gelişme üzerine Burdur'un Kocaaliler Beldesi Valilik kararıyla karantina altına alınırken, beldeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

150 vatandaşın Kovid-19 testine tabi tutulduğu öğrenildi.

150 vatandaşın test sonuçlarını negatif çıktı

Sağlık ekipleri pozitif vakanın temas ettiği, irtibatta olduğu tüm vatandaşları filyasyon yöntemi ile tespit ederken, yaklaşık 150 vatandaşın Kovid-19 testine tabi tutulduğu öğrenildi.

Aralarında Kocaaliler Belediye Başkanı Selahatdin Gökçe, İYİ Parti Bucak İlçe Başkanı Safa Sönmez ve İl Genel Meclisi üyesi Niyazi Bülbül’ünde bulunduğu yaklaşık 150 vatandaşın test sonuçlarının negatif olduğu öğrenilirken, Belediye Başkanı Gökçe açıklamada bulunarak test sonuçların negatif olduğunu ve yeni bir vakanın olmadığını söyledi.

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