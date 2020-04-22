Koronavirüs Bursada 18 günlük bebek 8 günde koronavirüsü yendi
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Bursa haberleri... 18 günlük bebek 8 günde koronavirüsü yendi

Bursa'da 18 günlük bebek 8 günde koronavirüsü yendi

Bursa'da 10 günlükken koronavirüse yakalanan bebek, 8 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu. Hastanede 18 günlük olan kız bebek, taburcu edildi.

Haber Merkezi DHA
18 günlük bebek, tedavisinin ardından taburcu edildi.
18 günlük bebek, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Anne-babasına koronavirüs teşhisi konulan adı açıklanmayan bebeğe, 10 günlük olduğu 14 Nisan günü, koronavirüs testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine bebek, Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 8 günlük tedaviyle sağlığına kavuşan bebek, taburcu edildi.

DHA
Test sonucunun pozitif çıkması üzerine bebek, Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Koronavirüsü yenen 80 ve 81 yaşındaki çift taburcu edildi
KORONAVİRÜS
Koronavirüsü yenen 80 ve 81 yaşındaki çift taburcu edildi

"10 günlükken koronavirüse yakalandı"

18 günlükken taburcu edilen bebekle ilgili bilgi veren Yenidoğan Uzmanı Uzmanı Dr. Bayram Ali Dorum şunları söyledi:

  • "Bebeğimiz bize 10 günlükken, anne ve babasında Kovid-19 enfeksiyonu pozitif olduğu için getirildi. Bebeğimizde de yapılan testler sonucu enfeksiyon saptadık. Yaklaşık 8 gün boyunca sadece destek tedavisi ve izleme gerçekleştirdik. Bu süre boyunca herhangi bir solunum sıkıntısı ya da solunum desteği ihtiyacı gelişmedi. 8 günden sonra yaptığımız testte hastalığı yendiğini, testlerin sonucunun da negatif çıkmış olduğunu gördük, bugün ailesine kavuşturuyoruz."

Bursa'da 18 günlük bebek 8 günde koronavirüsü yendi
FOTOĞRAF 6
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Anne-babasına koronavirüs teşhisi konulan adı açıklanmayan bebeğe, 10 günlük olduğu 14 Nisan günü, koronavirüs testi yapıldı.
Title
Test sonucunun pozitif çıkması üzerine bebek, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 8 günlük tedaviyle sağlığına kavuşan bebek, taburcu edildi.
Title
10 GÜNLÜKKEN KORONAVİRÜSE YAKALANDI <br>​<br>​ 18 günlükken taburcu edilen bebekle ilgili bilgi veren Yenidoğan Uzmanı Uzmanı Dr. Bayram Ali Dorum, şunları söyledi:
Title
Bebeğimiz bize 10 günlükken, anne ve babasında Covid-19 enfeksiyonu pozitif olduğu için getirildi. Bebeğimizde de yapılan testler sonucu enfeksiyon saptadık. Yaklaşık 8 gün boyunca sadece destek tedavisi ve izleme gerçekleştirdik. Bu süre boyunca herhangi bir solunum sıkıntısı ya da solunum desteği ihtiyacı gelişmedi. 8 günden sonra yaptığımız testte hastalığı yendiğini, testlerin sonucunun da negatif çıkmış olduğunu gördük, bugün ailesine kavuşturuyoruz.
Title
Title
Bursa'da 18 günlük bebek 8 günde koronavirüsü yendi
Bursa'da 10 günlükken koronavirüse yakalanan bebek, 8 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu. Hastanede 18 günlük olan kız bebek, taburcu edildi.



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