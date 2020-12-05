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Koronavirüs Kısıtlamayı ihlal eden çocuklar ekip otosunun siren sesini duyunca kaçıp saklandı
TÜRKİYE

Bursa haberleri: Kısıtlamayı ihlal eden çocuklar ekip otosunun siren sesini duyunca kaçıp saklandı

Kısıtlamayı ihlal eden çocuklar ekip otosunun siren sesini duyunca kaçıp saklandı

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen okul bahçesinde top oynayan 6 çocuk, polisin siren sesini duyunca kaçtı. Polis sokaktan gidene kadar yüksek bir duvarın üzerinde beklediği maskesiz çocuklar, tehlikeye aldırış etmedi. O anlar ise cep telefonunun kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Polisin geldiğini fark eden çocuklar duvarın arkasına böyle saklandı.
Polisin geldiğini fark eden çocuklar duvarın arkasına böyle saklandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu’nun bahçesindeki sahada 6 çocuğun top oynadığı anlar, bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine okulun bulunduğu sokağa gelen polis aracının siren sesini duyan çocuklar, kaçtı.

Çocuklar, polisten gizlenmek için top oynadıkları sahanın arkasında bulunan yüksek bir duvarın üzerine çıktı. 6 çocuk tehlikeye aldırış etmeden, polis gidene kadar duvarın üzerinde bekledi. Daha sonra çocuklar, duvarın üzerinden yürüyerek, yola çıktı. Çocukların maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Çocukların duvar üzerindeki tehlikeli yürüyüşü de cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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