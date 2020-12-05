Kısıtlamayı ihlal eden çocuklar ekip otosunun siren sesini duyunca kaçıp saklandı

Ekonomi

İlk Milli Helikopter Motoru Teslim Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Törende Arifiye'deki tank palet fabrikası iddialarına ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrikanın özelleştirilmesi ya da satışının söz konusu olmadığını bunun bir işletme devri olduğunu dile getirirken, rakam noktasında ise fabrikanın değerinin 20 milyar dolar değil 250 milyon dolar olduğunu vurguladı.