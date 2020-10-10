Bursa'da skandal görüntüler: Korona partisini polis bastı, 239 bin TL ceza kesildi

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, yaklaşık 80 bin üniversite öğrencisinin yaşadığı Görükle Mahallesi’nde alkollü restoran ruhsatı bulunan bir işletmenin, gece kulübü olarak faaliyet gösterdiği yönünde ihbar aldı.

KORONAVİRÜS Bebek'te korona partisi: Salgın böyle yayılıyor

Ekipleri görünce şoke oldular

Hemen harekete geçen ekipler, 60 polis ile gece kulübüne baskın düzenledi. İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Aslan’ın bizzat yönettiği baskında, işletmede bulunan onlarca kişinin maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymayıp, yüksek müzik eşliğinde dip dibe dans ettiği görüldü. DJ eşliğinde eğlenen kalabalık, polisi görünce büyük şok yaşadı.

OYNAT 01:00 Bağcılar'da sokaklarda 'Koronaya selam' partileri yapılıyor Bağcılar'da zaman zaman bir araya gelen gençler koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek sokak ortasında parti verdi. Maske takılmayan, sosyal mesafe kurallarına uyulmayan sokak partilerini gençler sosyal medya hesaplarında 'Koronaya selam partiye devam', 'Korona partisi' notlarıyla paylaştı. BiP'te paylaş

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DÜNYA Koronavirüs partisi termal kamerayla görüntülendi



İşletme sahibi ile 75 müşteriye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan, toplam 239 bin 400 TL ceza uygulandı.



Bazı müşterilerin ceza kesilmemesi için direndiği mekan ile ilgili olarak, kapalı alanda sigara içildiği ve ruhsata uygun faaliyet göstermediği için yasal işlem de başlatıldı.