Koronavirüs Bursada vaka sayısı yüzde 50 düştü Vatandaş kısıtlamalardan memnun
TÜRKİYE

Bursa'da vaka sayısı yüzde 50 düştü: Vatandaş kısıtlamalardan memnun

Bursa'da vaka sayısı yüzde 50 düştü: Vatandaş kısıtlamalardan memnun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bursa'daki günlük vaka sayısının yarı yarıya düştüğünü duyurması üzerine, vatandaşlar kısıtlamaların büyük fayda sağladığını ifade etti.

Haber Merkezi DHA
Bursa
Bursa

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aralarında Bursa’nın da bulunduğu 5 ilin adını vererek, günlük vaka sayısında yüzde 50 oranında düşüş başladığını belirtti. Bakan Koca’nın açıklamalarının ardından Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından Bursa’nın risk haritasına bakanlar, kentte birkaç hafta önce kırmızı olan birçok bölgenin yavaş yavaş yeşile döndüğünü fark etti. Alınan koronavirüs kısıtlama önlemlerinin, düşüşlerde etkili olduğunu ifade eden Bursa halkı, maske, mesafe ile temizlik kurallarına uyduklarında sorunun biteceğini ifade etti.

Hayat Eve Sığar uygulamasında, Bursa'nın kırmızı olan haritası yeşile döndü.

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38 YAŞINDAKİ EŞİNİ KORONAVİRÜSE KURBAN VERDİ

Şeker hastası olan eşini, 24 Kasım’da koronavirüsten kaybeden Murat Aslaner, "Ben eşimi 24 Kasım'da 38 yaşındayken koronavirüse kurban verdim. Eşim 'diyabetik tip-1 şeker' hastasıydı. İnsülin kullanıyordu. 6 aylık bebeğimiz vardı. Bebeğimizle alakalı bağışıklık sisteminin düşük olduğunu söylüyorlardı. Bu nedenle eşimi kaybettiğimizi belirttiler. 7 Kasım'da hastaneye yatırdım. 17 gün sonra 24 kasımda cenazesini aldım" dedi.

‘KISITLAMALARA UYMALIYIZ’

Eşini, koronavirüs nedeniyle kaybeden Murat Arslaner, halkın bu konularda daha duyarlı olması gerektiğini hatırlatarak, “Maske konusunda uyarıda bulunan otobüs şoförünü dahi darp eden var. Bu konuda bilinçli olmalıyız. Üstelik ‘virüsün mutasyona uğradığı’ yönünde haberler var’diye konuştu. Bursa’da kısıtlamalar ile alınan önlemlere uygun davranmanın faydalarını gördüklerini belirten bir diğer vatandaş Selahattin Durmuş, “3 aydır dışarıya çıkmadım. Kısıtlama uygulamalarını yerinde buluyorum” dedi.

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