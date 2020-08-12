Bursa'daki korona halayı pahalıya patladı: Asker eğlencesi düzenleyen baba ve oğluna ceza
Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürürken, yetkililerin taziye ve düğün gibi kalabalık ortamlarda bulunmaması konusundaki uyarılarına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor. 'Pes' dedirten görüntüler son olarak Bursa'dan gelmişti. Asker eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayan onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çekmişti. Tepki toplayan o görüntülerin ardından yetkililer harekete geçti. Eğlenceyi düzenleyen 55 yaşındaki Sıddık Korkmaz ile askere gidecek 20 yaşındaki oğlu Burak Korkmaz’a, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 lira ceza kesildi.
Yıldırım ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Gürdak Sokak’ta düzenlenen asker eğlencesinde, koronavirüs tedbirlerine uyulmadı. Onlarca kişi, sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydı. Eğlenceye katılanların ele ele tutuşup, halay çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntülerin tepki çekmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğlenceyi düzenleyen kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği ekipleri, eğlenceyi Sıddık Korkmaz’ın, askere gidecek oğlu Burak Korkmaz için düzenlediğini belirledi.