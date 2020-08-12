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Koronavirüs Bursadaki korona halayı pahalıya patladı Asker eğlencesi düzenleyen baba ve oğluna ceza
TÜRKİYE

Bursa'daki korona halayı pahalıya patladı: Asker eğlencesi düzenleyen baba ve oğluna ceza

Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürürken, yetkililerin taziye ve düğün gibi kalabalık ortamlarda bulunmaması konusundaki uyarılarına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor. 'Pes' dedirten görüntüler son olarak Bursa'dan gelmişti. Asker eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayan onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çekmişti. Tepki toplayan o görüntülerin ardından yetkililer harekete geçti. Eğlenceyi düzenleyen 55 yaşındaki Sıddık Korkmaz ile askere gidecek 20 yaşındaki oğlu Burak Korkmaz’a, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Haber Merkezi DHA
Onlarca kişinin halay çektiği görüntüler tepki toplamıştı.
Onlarca kişinin halay çektiği görüntüler tepki toplamıştı.

Yıldırım ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Gürdak Sokak’ta düzenlenen asker eğlencesinde, koronavirüs tedbirlerine uyulmadı. Onlarca kişi, sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydı. Eğlenceye katılanların ele ele tutuşup, halay çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Diyarbakır'da uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halay çekti
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Diyarbakır'da uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halay çekti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasında saydığı Diyarbakır'daki bir düğünde, çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişinin kol kola halay çekti. Koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı o anlar, kameralara yansıdı.

Emniyet çalışma başlattı

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğlenceyi düzenleyen kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği ekipleri, eğlenceyi Sıddık Korkmaz’ın, askere gidecek oğlu Burak Korkmaz için düzenlediğini belirledi.

Şile'de bir restoran açılışında sosyal mesafesiz korona halayı çektiler: Bilinçsiz vatandaşlar müşteriye servis yapacak
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Şile'de bir restoran açılışında sosyal mesafesiz korona halayı çektiler: Bilinçsiz vatandaşlar müşteriye servis yapacak
Şile'de bir grup vatandaş tarafından toplu halde düzenlenen iş yeri açılış töreni bu kadarına da pes dedirtti. Restoran açılışında sosyal mesafe hiçe sayılarak omuz omuza halay çekildi. Restoran açılışında bazı vatandaşların maske takmaması da dikkat çekti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bunun üzerine baba ve oğluna, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na uymadıkları için toplam 6 bin 300 lira ceza yazıldı.


Bursa'da şoke eden görüntüler: Onlarca kişi koronayla el ele
FOTOĞRAF 9
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Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde yapılan asker eğlencesi ve sokak düğününde koronavirüs tedbirlerine uyulmadı.
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Onlarca kişi, sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydı.
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Eğlenceye katılanların el ele tutuşup, halay çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
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Görüntülerini izleyenler, tedbirlere uymayanlara tepki gösterdi.
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Bursa'da şoke eden görüntüler: Onlarca kişi koronayla el ele
Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürürken, yetkililerin taziye ve düğün gibi kalabalık ortamlarda bulunmaması konusundaki uyarılarına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor. 'Pes' dedirten görüntüler son olarak Bursa'dan geldi. Asker eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayan onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çekti.


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