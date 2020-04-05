Büyükşehirden gidenler hastalığı da götürdü

Bilim Kurulu üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi ve alınan son tedbirleri Yeni Şafak’a değerlendirdi. 1 Ocak 2000 ve sonrasında doğanlara yönelik alınan sokağa çıkma yasağını değerlendiren Kayıpmaz, “Kovid-19 hastalığının ağır seyrettiği bireyler 60 yaş ve üzerindekiler. 20 yaş ve altındaki gençlerle çocuklarda da hastalık, daha ileri yaşlardaki kadar ağır seyretmekle birlikte bu grupta belirti vermeyen taşıyıcılık çok fazla. Bunu, bir şekilde belirti vermeden hastalığın yayılmasına katkı sağlayan bir faktör olarak düşünebiliriz. Yani markette dolaşan çocukları düşünün, pazarda dolaşan çocukları düşünün. Bu anlamda gençlere ve çocuklara aynı 65 yaş üstüne uygulanan kısıtlama yoluna gidildi” diye konuştu.

SON YASAKLARIN MEYVESİ HAFTAYA

Geçen hafta getirilen toplu taşıma sınırlamalarının istenilen sonucu vermediğini söyleyen Kayıpmaz, “Niye vermedi, yazlığı olanlar ya da köyünde memleketinde evi olanlar büyükşehirlerden buralara akmaya başladı. Büyükşehirlerden küçük beldelere akın başladı. Bu da dengeyi bozdu. Taşıyıcılar hastalığı oralara da götürmüş oldu. Başka bir sıkıntı yarın bir gün buralarda hasta sayısının artmasıyla beraber, sağlık kapasitesiyle ilgili çıkacak. Örneğin 10 bin nüfuslu bir beldenin birden 100 bin kişiye çıktığını düşünün. Küçük beldelerin sağlık kuruluşları bunu taşıyamayacak hale gelecekler. İnsanların büyükşehirleri terk edip buralara gitmeleri iyi olmadı. Onun için özellikle büyükşehirlere ve Zonguldak’a özel araçların girişi sınırlandırıldı. Bu çok doğru bir karar. Bunun uygulamalarını önümüzdeki hafta sonundan itibaren görmeye başlarız” ifadelerini kullandı.

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SOSYALLEŞME BİR SÜRE DURMALI

Vaka sayılarındaki artışın tedbirin arttırılması gerektiği anlamına geldiğini vurgulayan Kayıpmaz şöyle devam etti: “Bu hastalığın kontrolü için sokakta, alışveriş merkezlerinde, piknik alanlarında sosyalleşmeyi bir süre durdurmamız lazım. Mümkün olduğu kadar evimizde, dar çevremizle vakit geçirmeliyiz. Burada da el yıkamaya, hijyen kurallarına ve evi sık sık havalandırmaya dikkat etmeliyiz. Çalışmak ve işe gitmek durumunda olanlar da mümkün olduğunca kendilerini koruyacak önlemleri alsınlar. Hijyen önlemlerine dikkat etsinler. Her birey “Ben bu hastalığı taşıyorum. Bunu etrafıma nasıl bulaştırmam?” diye düşünerek tedbirli olmalıdır. İnsanlar tabiri caizse ev içerisinde dahi köşe kapmaca oynamalıdır.”

Testte hedef 20 binin üstü

Afşin Emre Kayıpmaz

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz günlük test sayısında 20 bine yaklaştığımızı belirterek şunları kaydetti: “Bundan da daha fazla sayıda test yapılabilmesini hedefliyoruz. Ne kadar test yapabilirsek o kadar iyidir. PCR yöntemiyle gerçekleştirilen testler yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılıyor. Şu anda 44 ilde 73 laboratuvarda bu test yapılabilmektedir. Test de kendisinde hastalık olduğundan şüphelenen sağlıklı kişilere değil de hastalığın klinik, laboratuvar ve radyolojik bulguları olan bireylere, ilgili hekimlerin uygun görmesiyle yapılmaktadır. Çünkü bu testler ileri tekniklerle yapılan testlerdir.”