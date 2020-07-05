Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Caddebostan ve Moda Sahilinde maskesiz ve sosyal mesafesiz yoğunlukta gezip dolaşanlar pes dedirtti
TÜRKİYE

İstanbul'daki Caddebostan ve Moda Sahili'nde maskesiz ve sosyal mesafesiz yoğunluk pes dedirtti

Caddebostan ve Moda Sahili'nde maskesiz ve sosyal mesafesiz yoğunlukta gezip dolaşanlar pes dedirtti

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan bazı tedbirlerin maske ve sosyal mesafaye uymak kaydıyla kontrollü olarak kaldırılmasının ardından vatandaşların İstanbul'da akın ettiği Caddebostan ve Moda Sahili'nde yine yoğunluk oluştu. Buralara gelen vatandaşların hem maske takmadığı hem de sosyal mesafeye uymadıkları gözlendi.

Haber Merkezi DHA
Caddebostan ve Moda Sahili'nde maskesiz ve sosyal mesafesiz kalabalık pes dedirtti.
Caddebostan ve Moda Sahili'nde maskesiz ve sosyal mesafesiz kalabalık pes dedirtti.

Bütün dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan bazı tedbirlerin kontrollü olarak kaldırılmasının ardından Caddebostan ve Moda Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

DHA
Caddebostan ve Moda Sahili'nde maskesiz ve sosyal mesafesiz kalabalık pes dedirtti.

TEDBİRLERE UYMADILAR

Hafta sonunun gelmesi ve havaların da sıcak olması ile birlikte vatandaşlar Caddebostan ve Moda Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşlar çimlerin üzerinde ve yanlarında getirdikleri taburelerde otururken bazı vatandaşlar ise yürüyüş yaptı.

DSÖ koronavirüs vakalarında denenen ilacın kullanımını ikinci kez durdurdu
KORONAVİRÜS
DSÖ koronavirüs vakalarında denenen ilacın kullanımını ikinci kez durdurdu
  • Vatandaşların genel olarak maske takmadıkları, maske takanların ise büyük bir çoğunluğunun maskeyi çene altına indirdiği görüldü. Ayrıca salgınla mücadelede çok önemli olan sosyal mesafe kuralının da uygulanmadığı görüldü.

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

Konya'da sağlık görevlisi çift koronavirüsü yenip görevine döndü
KORONAVİRÜS
Konya'da sağlık görevlisi çift koronavirüsü yenip görevine döndü

Parkta horon oynayan gençler koronavirüse davetiye çıkardılar: Saatlerce sorumsuzca eğlendiler
KORONAVİRÜS
Parkta horon oynayan gençler koronavirüse davetiye çıkardılar: Saatlerce sorumsuzca eğlendiler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor
KORONAVİRÜS
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor

DHA

DHA

Dünyada son 24 saatte koronavirüs tablosu: Brezilya'da bin 91, Meksika'da 523, Hindistan'da 610 kişi hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
Dünyada son 24 saatte koronavirüs tablosu: Brezilya'da bin 91, Meksika'da 523, Hindistan'da 610 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 28 bini aştı
KORONAVİRÜS
Nijerya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 28 bini aştı

Abone Ol Google News
En başarılı ülkelerden biri olduk

En başarılı
ülkelerden biri olduk

137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik.
3 kişi her yerde aranıyor

3 kişi her yerde aranıyor

Patlamanın olduğu fabrikada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ölüm oranlarınıdüşürmede başarısız

Ölüm oranlarını
düşürmede başarısız

DSÖ, kullanımını ikinci kez durdurdu.
Yine park<br> yine gençler

Yine park
yine gençler

​Parkta horon oynayan gençler koronavirüse davetiye çıkardı.
Yine tarihe geçti

Yine tarihe geçti

Ronaldo başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Kahreden sakatlık

Kahreden sakatlık

​Genç oyuncunun fibula kemiği kırıldı.
Vakaların azalışının durma nedeni

Vakaların azalışının durma nedeni

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan çok önemli uyarı.
'Tedirgin oluyoruz'

'Tedirgin oluyoruz'

Minibüsten 14 yerine 30 yolcu çıktı.
Tarihin en <br>büyük operasyonu

Tarihin en
büyük operasyonu

Aralarında suç örgütü liderlerinin de bulunduğu 34 kişi tutuklandı.

İBB kendi bünyesinde bulunmayan işletmeye flamasını asmak istedi.

​Yeni ilçe merkezindeki çalışmalarda sona gelindi.

​AK Parti'ye katılınca saldırılar sistematik lince dönüştü.

​Müze olarak kalması din-vicdan hürriyetine ve egemenlik haklarına aykırı.
Dayanışmada<br>bir milyona doğru

Dayanışmada
bir milyona doğru

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası rekora koşuyor.

​Donald Trump:ABD aşırı solcu faşizm kuşatmasında.

​Uyuşturucu paralarını örgüte aktarmışlar.
Koronavirüsü<br>görüntülediler

Koronavirüsü
görüntülediler

​Türk bilim adamlarından büyük başarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.