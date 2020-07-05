Caddebostan ve Moda Sahili'nde maskesiz ve sosyal mesafesiz yoğunlukta gezip dolaşanlar pes dedirtti

Bütün dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan bazı tedbirlerin kontrollü olarak kaldırılmasının ardından Caddebostan ve Moda Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

DHA Caddebostan ve Moda Sahili'nde maskesiz ve sosyal mesafesiz kalabalık pes dedirtti.

TEDBİRLERE UYMADILAR

Hafta sonunun gelmesi ve havaların da sıcak olması ile birlikte vatandaşlar Caddebostan ve Moda Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşlar çimlerin üzerinde ve yanlarında getirdikleri taburelerde otururken bazı vatandaşlar ise yürüyüş yaptı.

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Vatandaşların genel olarak maske takmadıkları, maske takanların ise büyük bir çoğunluğunun maskeyi çene altına indirdiği görüldü. Ayrıca salgınla mücadelede çok önemli olan sosyal mesafe kuralının da uygulanmadığı görüldü.

DHA

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