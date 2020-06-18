Çağlayan'da mahkemenin karantinaya alınmasına ilişkin başsavcılık açıklaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6. Tüketici Mahkemesi'nde koronavirüs tespit edilmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada koronavirüse karşı alınan tedbirlerin başsavcılıkça titizlikle uygulandığı belirtilerek, söz konusu mahkeme hakimlerinin ve personelin genel sağlık durumlarının iyi olduğu vurgulandı.

Haber Merkezi 18 Haziran 2020, 17:18 DHA