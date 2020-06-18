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Koronavirüs Çağlayanda mahkemenin karantinaya alınmasına ilişkin başsavcılık açıklaması
TÜRKİYE

Çağlayan'da mahkemenin karantinaya alınmasına ilişkin başsavcılık açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6. Tüketici Mahkemesi'nde koronavirüs tespit edilmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada koronavirüse karşı alınan tedbirlerin başsavcılıkça titizlikle uygulandığı belirtilerek, söz konusu mahkeme hakimlerinin ve personelin genel sağlık durumlarının iyi olduğu vurgulandı.

Haber Merkezi DHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

  • “İstanbul 6. Tüketici Mahkemesi'nde görevli bir personele uygulanan Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle mahkeme hakimleri ve personeli idari izinli sayılarak kendilerini izolasyonda tutmaları için evlerine gönderilmiş, mahkeme faaliyetleri ise geçici olarak durdurulmuştur. Mahkeme hakimleri ve personelimizin sağlık durumları iyidir. Faaliyetleri geçici olarak durdurulan İstanbul 6. Tüketici Mahkemesi'nin işlerine bu süreçte diğer İstanbul Tüketici Mahkemeleri dönüşümlü olarak bakacaktır. Başsavcılığımızca Kovid-19'a karşı alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır."

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