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Koronavirüs Çağlayandaki mahkeme karantinaya alındı Kalem memurunda koronavirüs tespit edildi
TÜRKİYE

Çağlayan'daki mahkeme karantinaya alındı: Kalem memurunda koronavirüs tespit edildi

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’ndaki 6. Tüketici Mahkemesi’nin kalem memurunda koronavirüs vakası tespit edildi. Mahkeme karantinaya alınırken, vaka tespit edilen memurun evde tedavi gördüğü ve iki hakime de tedbir amaçlı izin verildiği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayın'daki bir mahkeme karantinaya alındı.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayın'daki bir mahkeme karantinaya alındı.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’ndaki 6. Tüketici Mahkemesi’nde kalem memuru olarak görev yapan bir görevlide, koronavirüs tespit edildi. Memurun taşıyıcı olduğu ve koronavirüs belirtileri göstermediği öğrenildi. Vaka tespit edilen memurun 14 gün boyunca evde tedavi göreceği ve idari izne çıkarıldığı bilgisi edinildi. Ayrıca mahkemede görev yapan iki hakim de tedbir amaçlı 14 gün izne çıkarıldı.

DHA
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayın'daki bir mahkeme karantinaya alındı.

DURUŞMA YAPILMAYACAK

  • Kalem odasına "Kovid-19 salgını nedeniyle mahkememiz karantina altına alınmıştır" şeklinde uyarı yazısı yazılırken, duruşma salonu önüne de duruşma yapılmayacağına dair bilgilendirme notu asıldı. Duruşma salonunun dezenfekte edildiği öğrenildi.

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