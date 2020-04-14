Koronavirüs Çaldıkları aracı koronavirüse karşı dezenfekte ederken yakalandılar
TÜRKİYE

Çaldıkları aracı koronavirüse karşı dezenfekte ederken yakalandılar

Çaldıkları aracı koronavirüse karşı dezenfekte ederken yakalandılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontak anahtarı üzerinde bırakılan hafif ticari araç, 6 kişi tarafından çalındı. Polisin akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde yakaladığı şüpheliler, koronavirüs nedeniyle aracı sabun ve suyla yıkadıklarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Şüpheliler yakalandı.
Şüpheliler yakalandı.

Olay, dün gece, Bursa'nın İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Türkel çevre yolu üzerindeki iş yerine gelen Mustafa T., 16 Y 7524 plakalı hafif ticari aracını dükkanın önüne park etti. Kısa sürede döneceğini düşünen Mustafa T., kontak anahtarını da araçta takılı bıraktı.

Çaldıkları aracı koronavirüse karşı dezenfekte ederken yakalandılar
FOTOĞRAF 5
Title
Olay, dün gece, Bursa'nın İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
Title
Ahmet Türkel çevre yolu üzerindeki iş yerine gelen Mustafa T., 16 Y 7524 plakalı hafif ticari aracını dükkanın önüne park etti. Kısa sürede döneceğini düşünen Mustafa T., kontak anahtarını da araçta takılı bıraktı.
Title
Bu sırada anahtarı fark eden Oğuzhan G. ve beraberindeki 5 kişi, binip, çalıştırdıkları aracı çaldı. Döndüğünde aracını yerinde göremeyen Mustafa T., hırsızlık olayını hemen polise bildirdi.
Title
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracın İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde olduğunu belirledi.
Title
Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, şüphelileri 2 saat içinde, akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde aracı yıkarken, yakaladı. Gözaltına alınan 6 kişi, koronavirüs nedeniyle aracı sabun ve su ile yıkadıklarını söyledi. Hafif ticari araç, Mustafa T.'ye teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çaldıkları aracı koronavirüse karşı dezenfekte ederken yakalandılar
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontak anahtarı üzerinde bırakılan hafif ticari araç, 6 kişi tarafından çalındı. Polisin akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde yakaladığı şüpheliler, koronavirüs nedeniyle aracı sabun ve suyla yıkadıklarını söyledi.

Koronavirüs nedeniyle aracı sabun ve su ile yıkadıklarını söylediler

Bu sırada anahtarı fark eden Oğuzhan G. ve beraberindeki 5 kişi, binip, çalıştırdıkları aracı çaldı. Döndüğünde aracını yerinde göremeyen Mustafa T., hırsızlık olayını hemen polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracın İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde olduğunu belirledi.

Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, şüphelileri 2 saat içinde, akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde aracı yıkarken, yakaladı. Gözaltına alınan 6 kişi, koronavirüs nedeniyle aracı sabun ve su ile yıkadıklarını söyledi. Hafif ticari araç, Mustafa T.'ye teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abone Ol Google News
ABD medyası paylaştı

ABD medyası paylaştı

Dünyanın süper gücü ABD'den 'ürküten' görüntü.
Son testler paniğe neden oldu

Son testler paniğe neden oldu

​Koronavirüsü yendiğini açıklayan ülkede testler pozitif çıktı.
Güzel haber var

Güzel haber var

​Bakan Varank, yatırım ve istihdam cephesindeki müjdeyi açıkladı.
İki pist artık yok

İki pist artık yok

Salgın hastanesi Atatürk Havalimanı'nda yükseliyor.
Koronaya yenildi

Koronaya yenildi

​BTP lideri Haydar Baş tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
5-10 yıl sürebilir

5-10 yıl sürebilir

Koronavirüs ilacıyla ilgili çarpıcı uyarı: İnanmayın.

107 yaşında koronavirüsü yendi

107 yaşında koronavirüsü yendi

​İstanbul'daki tedavide koronavirüs mucizesi.

Elini taşın<br>altına koydular

Elini taşın
altına koydular

​Maske ve solunum cihazı üretmeye başladılar.
Saat 19.00'da açıklama yapacak

Saat 19.00'da açıklama yapacak

​Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak.
Sakın açmayın!

Sakın açmayın!

Koronavirüs salgınını fırsata çevirmek istiyorlar.
İlk kez<br>mevzuata girdi

İlk kez
mevzuata girdi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çok kritik iki kurum kuruldu.
ASM'lerde<br>test dönemi

ASM'lerde
test dönemi

​Vakaların çok görüldüğü illerde uygulamaya geçebilir.
O yolu kullandıkları belirlendi

O yolu kullandıkları belirlendi

​Giriş çıkış yasağını delmeyi planlayanlara şok.
Tamamen<br>ücretsiz oldu

Tamamen
ücretsiz oldu

​Koronavirüs tedavisi için sosyal güvenceye bakılmayacak.
Bu saatlere dikkat

Bu saatlere dikkat

Önce lodos sonra sağanak etkili olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.