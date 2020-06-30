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Koronavirüs Çalmadık kapı bırakmadılar AK Partili belediyeler 82 milyon maske dağıttı
TÜRKİYE

AK Parti belediyeleri koronavirüs döneminde çalmadık kapı bırakmadı ve 82 milyon maske dağıttı

Çalmadık kapı bırakmadılar: AK Partili belediyeler 82 milyon maske dağıttı

Kovid-19 salgınında olağanüstü bir seferberlik başlatan AK Partili belediyeler, 7 gün 24 saat mesai yaparak adeta çalmadık kapı bırakmadı. AK Partili belediyeler 51 milyon 397 bin maske üretip ilgili kurumlara teslim etti. Vatandaşlara, 82 milyondan fazla maske ile 11 milyon 694 bin kolonya ve dezenfektan dağıtıldı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 salgını karşısında AK Partili belediyeler vatandaşın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir seferberlik başlattı. Çalmadık kapı bırakmayan AK Partili belediyeler 51 milyon 397 bin maske üretip ilgili kurumlara teslim etti. Vatandaşlara dağıtılan maske sayısı 82 milyonu aştı. 11 milyon 694 bin kolonya ve dezenfektan dağıtımı yapılırken ihtiyaç sahibi aileler de unutulmadı. Hizmette birbiriyle yarışıp vatandaşın kapısını çalan belediyeler, ihtiyaç sahibi 5 milyon 556 bin aileye gıda ve hijyen malzemesi ulaştırdı.

SEFERBERLİK BAŞLATTILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında başarılı bir yol haritası izledi. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarını kapısını çalan belediye personeli 222 bin 945 aileye ücretsiz erzak yardımında bulundu. 39 bin 602 aileye gıda kartı dağıtıldı. 18 milyon 744 bin liralık nakti yardım yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak için belediyesi bünyesinde bulunan 10 Kadın Destek Merkezinde 219 kişilik Personel ile 7 gün 24 saat esaslı bir şekilde toplam 2 milyon adet maske üreterek vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıttı. 65 yaş üstü 9 bin vatandaş Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde düzenli olarak tek tek arayarak herhangi bir isteklerinin olup olmadığı soruluyor.

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15 GÜNDE 15 MİLYON MASKE

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, salgına karşı verilen ulusal mücadelede alınan önlemlerle gönül seferberliği yürüttü. Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda (GASMEK) yoğun bir mesai harcanarak maske üretimine başlandı. Günlük maske üretim adedi 15 bine ulaştı. Şu ana kadar üretilen 839 bin 690 adet maske, halka ücretsiz olarak dağıtıldı. Öte yandan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği (GAİB) ve NAKSAN Plastik, 15 günde 15 milyon maske üretti.

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YARDIMLAR ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarında, kamusal alanlarda, cadde, sokak ve parklarda düzenli olarak dezenfektan çalışmalarını gerçekleştirdi. Salgının başladığı andan itibaren şu ana kadar 3 milyon adet maske satın aldı, kamu kuruluşlarına ve vatandaşlara dağıtımları yapıldı. Bunun yanı sıra 100 kişilik ekip ile maske üretimine başlandı. Üretilen maskeler 200 kişilik ekip aracılığıyla 16 ilçeye dağıtımı gerçekleştirildi. 500 bin haneye 20’şer adet maske ve dezenfektan dağıtıldı. 4 bin 257 adet ihtiyaç kolisi vatandaşlara dağıtıldı. İhtiyaç sahibi kişilere dağıtılmak üzere Valilik koordinasyonunda, kamu kurumları ve STK’lar iş birliği ile 25 bin adet erzak kolisi hazırlandı. Sosyal hizmetler bünyemizde kart sahibi olan 2 bin 100 karta nakdi yardım yapıldı.

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40 bin ton dezenfektan

  • Konya Büyükşehir Belediyesi ise, salgından etkilenerek zor durumda kalan Konyalılara yardım elini uzattı. Bu süreçte Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleriyle birlikte şehir merkezindeki 72 bin 365 kişiye 6 milyon 991 bin TL destek verildi. 28 ilçede ise 55 bin 203 kişiye 3 milyon 3 bin 200 TL destek sağlandı. Sosyal Kart ile sürekli yardım alan 49 bin 349 kişinin limitlerini yüzde 300 arttırıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ‘KAYMEK’ mesleki eğitim ve sanat akademisinde maske üretiliyor. Ayrıca belediyeye bağlı KASKİ ise normal satış fiyatının onda biri fiyatına el dezenfektanı ve ortam dezenfektanı üreterek bunu vatandaşlara ve kamu kurumlarına dağıtıyor. Bu kapsamda KASKİ 40 bin ton dezenfektan üretti. Bunlar vatandaşlara ve kamu kurumlarına dağıtıldı.

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