Koronavirüs Camın arkasından sevdiği bebeğiyle birlikte koronayı yenen doktor Oğluma dokunurken hala tedirgin oluyorum
TÜRKİYE

Camın arkasından sevdiği bebeğiyle birlikte koronayı yenen doktor: Oğluma dokunurken hala tedirgin oluyorum

Adana'da, koronavirüsün Türkiye’de görüldüğü ilk günlerde lojmana yerleşip 3 aylık oğlu Doğu'yu uzun süre balkon camının arkasından seven Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görev yapan Dr. Buğra Güzelbaba, normalleşme sürecinin ardından döndüğü evinde eşi ve bebeğiyle birlikte koronavirüse yakalandı. Ailesi ile birlikte hastalığı atlatan Dr. Güzelbaba, "Eve gittiğimde hala çocuğumu 'kucağıma alsam mı, almasam mı?' diye kafamda hep soru işaretleri oluyor. Ya maske takıp ilgileniyorum ya da mümkün olduğunca kucağıma almamaya çalışıyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Dr. Buğra Güzelbaba, bir yaşındaki oğlunu hala maske ve mesafe kurallarına uyarak sevebiliyor.
Dr. Buğra Güzelbaba, bir yaşındaki oğlunu hala maske ve mesafe kurallarına uyarak sevebiliyor.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görev yapan Dr. Buğra Güzelbaba, koronavirüsün Türkiye’de ilk görülmeye başlandığı mart ayında çocuk vakalar üzerindeki etkileri henüz bilinmediğinden 3 aylık oğlu Doğu'yu korumak için o dönem evden ayrılarak lojmana yerleşti. Zaman zaman evine gidip balkon camının arkasından minik oğlunu seven Dr. Güzelbaba, 3 aylık ayrılığın ardından normalleşme sürecine girilince evine döndü.

Kentte vakaların arttığı kasım ayında ise koronavirüse yakalanan Dr. Güzelbaba, evde bir odada izolasyona çekildi, ancak birkaç günün sonunda eşi Şilan ve oğlu Doğu'nun da hastalığı kaptığı anlaşıldı. Öksürük, boğaz ağrısı ve ateş şikayetleri ile süreci atlatan aile sağlığına kavuştu. Dr. Buğra Güzelbaba, şu an bir yaşında olan oğlunu hala maske ve mesafe kurallarına uyarak sevebiliyor.

3 ay evladına hasret kaldı

Dr. Buğra Güzelbaba, babalık duygusunu yaşadığı ilk bebeği olan Doğu'yu korumak için ayrı kaldığı o günleri şöyle anlattı:

"İlk süreçte çocuğumun, tekrardan göremeyeceğim bir üç ayını kaçırmış oldum. İlk çocuğumdu ve ciddi bir özlem duyuyordum. Bu süreçte lojmanda kaldığım arkadaşlarımla birbirimize destek oluyorduk. Ailemin de büyük katkısı oldu. Hep, bebeğimle geçiremedim kaybettiğim zamanları bir daha asla elde edemeyeceğimi düşündüm. Bir şekilde telafi etmeye çalışacağız ama hiçbir zaman bebekliğindeki o üç ayın tadı vermeyecektir."

Ailece koronavirüse yakalandılar

Lojmanda tek başına bu süreci atlatamayacağını anlayınca eve dönen Dr. Güzelbaba, kentte vakaların yükselişe geçtiği kasım ayında koronavirüse yakalandığını belirterek, "Evde kendimi karantinaya ayırdım. O süreçte çocuğumla eşim ve kız kardeşim ilgilendi. Ancak birkaç gün sonra eşimde de semptomlar görüldü. Eşimden sonra çocuğumuzda ateş ve öksürük başladı. Pozitif olduklarını öğrendikten sonra ben ancak onlara yardım etmek için odamdan çıkabildim. Çok şükür şu an sağlıklıyız. Ancak çevremde o süreçte çok fazla arkadaşımın yakınlarını, sevdiklerini kaybettiklerini gördüm. O nedenle kendimizi şanslı hissediyorum" dedi.

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Bebeğini maske takıp seviyor

Bir yaşındaki oğlu Doğu'yu severken hala tedirgin olduğunu dile getiren Güzelbaba, "Eve gittiğimde küçücük de olsa bir semptomum olduğunda çocuğumu kucağıma alsam mı almasam mı diye kafamda hep soru işaretleri oluyor. Ya maske takıp ilgileniyorum ya da mümkün olduğunca kucağıma almamaya, çok fazla yaklaşmamaya çalışıyorum. Ben bu örneklerin sadece bir tanesiyim. Çevremde birçok arkadaşım benzer şeyleri yaşıyorlar. İnsanlar tabi ki bunları görmüyorlar ama ben sokağa çıktığımda maskesini takmayan veya yanlış takan insanlar gördüğümde çok üzülüyorum. Bir de bu açıdan bakmalarında fayda olabilir. Çünkü şu an tüm toplum olarak ciddi bir durumun içerisindeyiz. Umarım bu süreç bitecek ve hep beraber kucaklaşacağımız günler de gelecek. Sabır gösterip maske, mesafe gibi önlemlere uymaya devam etmeliyiz" diye konuştu.

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