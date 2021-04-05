Çanakkale'de kritik koronavirüs toplantısından ek tedbirler çıktı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda kentte salı ve cuma günleri kurulan halk pazarındaki giyim, oyuncak, züccaciye ve nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışını yapan tezgahların sadece çarşamba günleri, sebze ve meyve satış tezgahlarının da salı ve cuma günleri kurulmasına, sebze ve meyve satışlarının diğerleriyle aynı gün yapılmamasına karar verildi.

Pazar yerinde anılan malzemelerin satışını yapacak esnafın her bir satış tezgahı ile sergi arasında en az 3 metre mesafe olması kararı alındı.

Toplantıda alınan diğer kararlar şöyle:

"Pazar yerlerinde giysi denemelerinin yapılmamasına, giysi deneme kabinlerinin kaldırılmasına, Kovid-19 tedbirleri ile ilgili belediyelerin, il özel idarelerin, kolluk araçlarının ve camilerin anons sistemlerini daha aktif kullanmasına, sokağa çıkma yasağının bulunduğu zamanlarda aktif görevi olmayan kamu personelinin ve muafiyet verilen kişilerin sadece muafiyet konusunu teşkil eden iş, mekan ve zamanlar dışında sokağa çıkmamalarına, açık alanlarda kolluk kuvvetleri tarafından HES kodu sorgulaması yapılmasına, il dışından gelen mukim veya misafirlerin en az 10 gün boyunca geldikleri evde izole olmasına ve ev ziyaretlerinde bulunmamasının duyurulmasına."

Kararlara uymayanlar hakkında "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu"nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek, konusu suç oluşturan davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

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