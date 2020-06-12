Cankurtaranlar sosyal mesafeli can kurtaracak: Suni teneffüs yapamayacaklar

Antalya’da koronavirüs salgınıyla birlikte giriş çıkışları kapatılan ve ardından normalleşme takvimiyle birlikte kapılarını açan dünyaca ünlü sahilde, pandemiye karşın alınan tedbirler devam ediyor. İşletmelerin sahil kısmında şemsiye ve şezlonglardaki sosyal mesafe uygulamaları dışında serbest alanlarda güneşlenenler arasında ve denizde sosyal mesafe kuralının dışına çıkıldığı anlarda, sahilde görev alan cankurtaranlar uyarılarda bulunuyor.

FOTOĞRAF 17 Ramazan Bayramı sonrası iç turizmin hareketlenmesini bekleyen sektör temsilcileri, kontrollü sosyal hayat ve yeni normal olarak nitelenen dönemde tatil planı yapan müşterilerine halk sağlığını en üst seviyede tutan ve hijyen kurallarını gözeten hizmeti verebilmek için gün sayıyor. Bu kapsamda Türk turizminin amiral gemisi olarak anılan Antalya'da, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi tedbir alındı. Bu sabah sahile gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un turizmde normalleşme sürecine ilişkin haziran ayını işaret etmesi doğrultusunda çalışma yürüttü. Pandemi sürecinde yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca virüsle mücadele sağlanıncaya kadar tedbir amaçlı girişlerin yasaklandığı plajlardan olan Konyaaltı Plajı'nda deniz keyfi yapmak isteyenler bundan böyle sosyal mesafe kuralına uyacak. Yasağın kaldırılmasının ardından sessizliğini bozacak dünyaca ünlü plaj için örnek bir düzenleme yapıldı. Belediye ekiplerince plaja girişten itibaren yönlendirmelerin de yer aldığı sosyal mesafe uyarı tabelaları asıldı. Plajdaki şezlong ve şemsiyelerin ise sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirilmesi için çalışma başlatıldı. Bölgedeki işletmelere de örnek olması için turistlerin güneşlenme aralıkları işaretlenerek belirgin hale getirildi. Ekiplerin, aşamalı olarak açılacak turizm sezonu süresince de plajlarda sosyal mesafe kontrolü yapacağı öğrenildi. Dünyaca ünlü plajda 'deniz keyfi' sosyal mesafeli olacak Dünyaca ünlü plajda 'deniz keyfi' sosyal mesafeli olacak Dünyaca ünlü plajda 'deniz keyfi' sosyal mesafeli olacak Dünyaca ünlü plajda 'deniz keyfi' sosyal mesafeli olacak Dünyaca ünlü plajda 'deniz keyfi' sosyal mesafeli olacak Dünyaca ünlü plajda 'deniz keyfi' sosyal mesafeli olacak Dünyaca ünlü plajda 'deniz keyfi' sosyal mesafeli olacak Dünyaca ünlü plajda 'deniz keyfi' sosyal mesafeli olacak Dünyaca ünlü plajda "deniz keyfi" sosyal mesafeli olacak Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, denize girip plajda güneşlenecek yerli ve yabancı turistler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenleniyor. BiP'te paylaş

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Suni teneffüs solunum cihazıyla yapılıyor

Boğulma ve yorgunluk geçiren tatilcilere ise cankurtaranlar yine tedbirler kapsamında müdahalede bulunuyor. Sezon öncesi gerekli eğitimlerini alan Cankurtaranlar, bugün bir tatbikat gerçekleştirdi.

FOTOĞRAF 7 Koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlerin yasaklandığı sahiller, 1 Haziran itibarıyla yeniden açıldı. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelenler, sosyal mesafe kuralına uyup, maske takarak, oturdu. Kimilerinin denize girdiği plajda, güneşlenen ve manzarayı izleyenlerin çoğunlukta olduğu görüldü. Sahiller, 0-18 yaş arası çocukların sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yetişkinlere kaldı. Ailesiyle birlikte İran'dan gelerek, Antalya'ya yerleşen Nesrin Dalgale ile Hadis Ahmadi, sahilin keyfini çıkaranlar arasında yer aldı. Maskelerinin yanı sıra şapkalarıyla dikkat çeken İranlı gençler, fotoğraf çektirdi. Antalya'yı çok sevdiğini belirten Nasrin Dalgale, Maskemizi alarak buraya geldik. Sahil çok güzel. Fakat virüs önlemlerimizi ihmal etmiyoruz dedi. Hadis Ahmadi de Güneş ve deniz muhteşem. Antalya bir cennet. İran'dan gelip burada yaşayan birisi olarak çok mutluyum diye konuştu. Antalya'nın güzel şehir olduğunu fakat koronavirüsten dolayı bir süre insanlara kapandığını anlatan İcaziye Çınar, Plajların açılması bizi mutlu etti. Sosyal mesafe kurallarına uyarak denizin ve güneşin tadını çıkarıyoruz. İnsanların iç içe oturmaması ve dikkatli olması da mutluluk verici dedi. Dünyaca ünlü sahilde sosyal mesafeli kalabalık Antalya'da 1 Haziran itibarıyla sahillere giriş yasağının kaldırılmasının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, tatilcilerin akınına uğradı. Sosyal mesafe kuralına uyup, maskeleriyle sahile gelenler, bir yandan denizi izledi bir yandan da sohbet etti. BiP'te paylaş

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Cankurtaranlara boğulduğunu işaret eden temsili tatilciye, hızlı bir şekilde ulaşan Cankurtaran, gerekli mesafeyi koruyarak boğulma tehlikesi atlatan tatilci karaya çıkartıldı. Burada soluk yolunu açmak için oral airway kullanan cankurtaran, suni teneffüsü de suni solunum cihazı ambu ile gerçekleştirdi.

FOTOĞRAF 9 1 Haziran'dan itibaren plajlar kullanıma açılacak. Şile'deki plajlarda da bu kapsamda hummalı çalışmalar yapıldı. İki şezlong arası 60 santimetreye, şezlong grupları araları da 2 metreye çıkartıldı.​ Şile Turizm Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı Tümay İmamoğlu, Bütün disiplinlere uyan bir plaj hazırlıyoruz. Hatta bütün Şile sahillerinde aynı disiplin çerçevesinde şekillendiriyoruz. Şu anda İstanbul'un tek mavi bayraklı plajındayız. Pandemi sürecinde şezlonglardaki sosyal mesafeler, şezlong araları 60 santimetre, grup şezlong araları 2 metre olmak üzere belirli düzenlemeler yapıyoruz. Her şezlongda hijyen malzemeleri, uyarı levhaları olacak. Tuvaletlerde, duşlarda, çeşitli her yerde değişik çalışmalar yapıyoruz şu anda diye konuştu. Gelen vatandaşlara hoşgörülü olmaları konusunda ricada bulunan Tümay İmamoğlu, Misafirlerimizin eski alışkanlıklarından vazgeçmesi, Şile'nin denizinin tadını bizim ve devletimizin koyduğu kurallar çerçevesinde uygun şekilde, hoşgörüyle değerlendirmeleri dedi. Şile'de bulunan plajlar hakkında bilgi veren Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ise, Yaklaşık 62 kilometrelik sahil hattımız var. Bu pandemi sürecinin uzun vakit almasından dolayı sıkıldılar. Biz de sosyal mesafeye dikkat edecek şekilde işletmeleri uyarıyoruz. Takip ediyoruz, kontrol ediyoruz. Gerek işletmelerle, gerek kamu kurum ve kuruluşlarıyla, belediyemizin bütün birimleriyle şezlongların ve sahillerin uygun hale gelmesi için çalışıyoruz. 1 Haziran'da Allah nasip ederse Şile misafirlerini ağırlamaktan memnun olacaktır şeklinde konuştu. Şile sahillerinde normalleşme ayarı: Santim santim ölçtüler Normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran'da plajlar açılıyor. İstanbul Şile'de bulunan plajlarda da sosyal mesafeye uygun olarak düzenlemelere gidildi. İki şezlong arası 60 santimetreye, şezlong grupları araları da 2 metreye çıkartıldı. BiP'te paylaş

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“Bu sene daha dikkatli olacağız”

Pandemi döneminde sahildeki cankurtaranların müdahalesinin önem taşıdığına işaret eden Sahil Antalya Yaşam Parkı ALSE Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Çelenk,“Bu sene pandemiden dolayı ve yerli turiste dikkatli olacağız. Cankurtaranların eğitimiyle yüzde 100 ilgileniyoruz ama buraya gelecek yerli halk ve turistten tek bir isteğimiz var. Sahil ve derinliklerle ilgili bilgilenmesi ayrıca bilenlerin sosyal mesafe kuralları için neler yapması gerektiğini bilmeleri gerekir. Biz daha bilinçli yüzücüler istiyoruz ki her şey daha güvenilir olsun” dedi.

FOTOĞRAF 24 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla, Kovid-19'a ilişkin kontrollü normalleşme sürecinde turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla konaklama tesislerinde alınacak önlemlere ilişkin genelge yayımlandı. Buna göre, turizm işletmeleri, faaliyetleri sırasında ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilen tedbirlere tam olarak uyacak. İşletme genelinde Kovid-19 ve hijyen kurallarını ve uygulamalarını kapsayan bir protokol hazırlanacak. Protokol; düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak güncellenecek. Protokol kapsamında, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin yaklaşımı ve uygulanacak işlemler de tanımlanacak. Genel kullanım alanlarına ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanacak. Misafir kabulünde Kovid-19 tedbirleri ve uygulamalarına ilişkin yazılı bilgilendirme ve tesis genelinde misafirin ve personelin kolayca görebileceği yerlerde, uygulanan ve uyulması gereken kurallara ve sosyal mesafelere ilişkin görsel bilgilendirme yapılacak. Sıra oluşabilecek her yerde sosyal mesafe işaretlemeleri yapılacak. Hastalık şüphesi gösteren misafir veya personelin belirlenmesi halinde yetkililere haber verilecek, hasta, sağlık kuruluşunca devir alınıncaya kadar izole edilecek ve hizmetleri güvenlik tedbiri alınmış personelce sağlanacak. Kovid-19 teşhisi konmuş ise, konaklamanın sona ermesinden sonra müşteri odası standartlara uygun malzeme ile dezenfekte edilecek ve havalandırılması sağlanacak. Konaklama tesisleri, sosyal mesafe kuralları korunarak belirlenmiş kapasitede misafir kabulü yapacak. Misafirlere tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları yapılacak, dezenfeksiyon halıları (paspasları) ve el dezenfeksiyon imkanı sağlanacak. Misafirlere verilmek üzere maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman bulundurulacak. Misafirlerden son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerde, varsa kronik rahatsızlıklarına ve Kovid-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenecek. Müşteriden mümkün olduğunca, temassız ödeme alınacak. Asansörlerin sosyal mesafe kurallarına uygun kullanımına ilişkin asansör içi yer işaretleri ve yazılı bilgilendirme yapılacak. Yemek, toplantı, oturma, gösteri, oyun, pasta, konferans salonlarıyla çok amaçlı salonlar, lobi, resepsiyon, eğlence, animasyon alanları, bar, diskotek, satış üniteleri, açık alanlarda yer alan oturma, bekleme, yeme-içme düzenlemeleri ile havuz çevresi ve kıyıda bulunan gölgelikler ve şezlong grupları dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun düzenlenecek Aynı odada konaklayan veya aynı aileden olan misafirlerin genel mahal kullanımlarında birbirleri ile sosyal mesafe şartı aranmayacak. Tesisler içerisinde çocuklara ayrılmış oyun odaları, çocuk kulübü, lunapark, oyun bahçesi ve alanı gibi üniteler hizmete açılmayacak. Genel kullanım alanlarının ve genel müşteri tuvaletlerinin girişlerinde, geniş genel kullanım alanlarının farklı yerlerinde el dezenfektanı veya antiseptiği bulundurulacak. Genel tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek. Düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık tutulacak. Jimnastik ve spor salonu gibi ünitelerin hizmete açılması halinde güvenli kullanımının sağlanabilmesi için rezervasyon sistemi uygulanacak, aynı anda kullanacak kişi sayısı ve süresi sınırlandırılarak, her kullanımdan sonra standartlara uygun hijyen malzemesi ile kullanım alanları ve ekipmanlar temizlenecek. Bu alanlarda sabun, şampuan, duş jeli gibi ürünler tek kullanımlık olarak misafire sunulacak. Hamam, sauna, masaj üniteleri gibi SPA üniteleri Sağlıklı Turizm Sertifikası bulunmayan tesislerde hizmete açılmayacak. Plaj ve havuz havluları kapalı poşetler içinde veya görevli personel tarafından misafir kullanımına sunulacak. Yemek servisi verilen masalar arası mesafe 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek. Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan kaçınmaya özen gösterecek. Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin misafir tarafına, misafir erişimini engelleyecek şekilde bariyer yapılacak, servis, mutfak personeli tarafından sunulacak. Genel kullanım alanlarında yer alan çay, kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçlar kaldırılarak, misafirin servis elemanı aracılığıyla hizmet alması sağlanacak. Yemek masaları, sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete, menü gibi malzemelerin her misafir kullanımından sonra alkol bazlı ürünlerle hijyen temizliği yapılacak. Personelin düzenli sağlık kontrolü yapılacak, birlikte yaşadığı kişilerin Kovid-19 açısından izlenebilmesi için personelden periyodik bilgi alınacak. Tüm personele salgın ve hijyen konusunda özel eğitim verilmesi sağlanacak. Personel girişinde termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları, dezenfeksiyon paspasları, el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulacak. Personele, çalışma yerine, misafirler ve ortamla temasına uygun maske, cerrahi maske, eldiven, siperlik gibi kişisel koruyucu donanımla ile el dezenfeksiyonu sağlanacak, kullanımı izlenecek. Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanacak. Aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personelin çalıştırılmasına özen gösterilecek. Tüm alanların temizliği, yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun dezenfeksiyon malzemeleriyle ve uygun sıklıkta yapılacak. Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları sık sık temizlenecek, dezenfekte edilecek ve devamlı sıvı sabun bulundurulacak. Havalandırma ve klima sisteminin ve çamaşır, bulaşık makinesi gibi diğer araç, gereç, malzeme, donanımın periyodik bakımları ve gerekli olanlarının sterilizasyonu yapılacak. Kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri, post cihazı, televizyon kumandası, telefon, havlu kartı, oda kartı veya anahtarı, odalarda yer alan su ısıtıcıları, gibi elle teması yoğun olan yüzeylerin sık sık dezenfektanla temizliği yapılacak, izlenebilirlik kayıtları tutulacak. Müşteri odaları, odalarda elle temas edilen yüzeyler ve telefon, kumanda, su ısıtıcısı, kapı-pencere kolları gibi donanımlar misafirin konaklaması sona erdiğinde dezenfekte özelliği olan ürünlerle temizlenecek. Misafir yatak odası temizliği, maske takan personel tarafından her müşteri odası için tek kullanımlık eldivenlerle yapılacak. Kovid-19 teşhisi konan müşteri veya personel odasının havlu, nevresim, yastık ve çarşafları ayrı toplanacak ve ayrı yıkanacak. Klimaların ve havalandırma sistemlerinin filtreleri sık sık değiştirilecek. Personel kullanım alanlarına ve müşteri genel kullanım alanlarına gri renk kapaklı atık kutuları konulacak, bu kutuların sadece maske, eldiven gibi malzemeler için olduğu belirtilecek, bu atıklar bertaraf sırasında diğer atıklarla birleştirilmeyecek. Mutfak ve ilişkili alanların, mutfakta kullanılan her türlü donanım ve ekipmanın, tezgah ve saklama alanlarının temizlik ve hijyeni düzenli olarak sağlanacak. Mutfak personeli, çalışma esnasında iş kıyafeti ve kişisel koruyucu ekipman kullanarak, ellerini düzenli olarak yıkayacak ve dezenfekte edecek. Tesisin tamamında servis malzemeleri bulaşık makinasında yıkanacak. Bakan şartları açıkladı: Sosyal mesafeli tatil başlıyor Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama tesislerinde kontrollü normalleşme sürecine ilişkin bir genelge yayımladı. Buna göre bu sene tatillere sosyal mesafe damga vuracak. Misafirlerden, son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerde, varsa kronik rahatsızlıklarına ve Kovid-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenecek. BiP'te paylaş

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“Denizdeki sosyal mesafe de önemli”

Cankurtaranların plajlarda güneşlenenlerin yanı sıra deniz içerisindeki sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğini ifade eden Çelenk, “Denizdeki sosyal mesafe de onlar için önemli. Bu sene de birbirinize çok yaklaşsanız megafonla ya da suya girerek uzaktaki kişilere müdahale yapıyorlar. Bizde müdahale ederken sosyal mesafe kuralına uyuyoruz. Maske ile suya giremezsiniz ama siperlik ve eldivenle doğru açılarda müdahale yapıyoruz” diye konuştu.

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