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Koronavirüs Çarpıcı araştırma Sadece siperlik takanlar koronavirüse yakalandı
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Çarpıcı araştırma: Sadece siperlik takanlar koronavirüse yakalandı

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre siperlik, koronavirüs taşıyan kişiye karşı koruma sağlamadığını ortaya koydu.

Haber Merkezi DHA
Tek başına siperlik kullanmak virüsten korumuyor.
Tek başına siperlik kullanmak virüsten korumuyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, enfekte bir kişinin maske takmadan hapşırması durumunda siperliğin koronavirüse karşı koruma sağlamadığını ortaya çıkardı. İngiliz araştırmacılar, 1 metre uzaklıkta bulunan birinin hapşırmasıyla damlacıkların yüz siperi takan kişiyi nasıl etkilediğini görselleştirmek için akıllı bilgisayar kullandı.

SİPERLİĞİN KENARINA YAPIŞIYOR

Ortaya çıkan görselde hapşırık tarafından üretilen 'girdap halkalarının' bulaşıcı partikülleri bir saniyeden daha kısa bir sürede yüz siperine taşıdığını ve siperliğin kenarlarına yapıştığını ortaya koyuyor. Araştırmacılar, bu koronavirüs partiküllerinin siperlik takan kişinin nefes almasıyla çakışması durumunda kişinin enfekte olabileceğini söylüyor.
SİPERLİK TAKAN ENFEKTE BİR KİŞİ VİRÜSÜ YAYABİLİR
Önceki araştırmalarda siperliklerin aerosolleri yakalamada da işe yaramadığını ortaya çıkarırken son araştırma da siperlik takan enfekte bir kişinin virüsü hala yayabileceğini gösteriyor. Pek çok kişinin daha az kısıtlayıcı ve iletişimde kolaylık sağladığı için cerrahi maske yerine siperlik tercih ediyor. İngiltere’de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) Ağustos ayında kuaförlerin ve berberlerin koronavirüsün yayılmasını engellemeye yardımcı olmak için sadece siperlik değil maske takmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu

SADECE SİPERLİK TAKANLAR KORONAVİRÜSE YAKALANDI
İsviçreli yetkililer, işverenler önlem almasına rağmen Alpler'de bir köyün otelinde meydana gelen birkaç koronavirüs vakasını araştırdı. Uzmanlar, yalnızca siperlik takanların enfekte olduğunu ortaya çıkardı. Ancak araştırmaya göre, tek başına veya yüz siperine ek olarak maske takan hiç kimsenin koronavirüse yakalanmadığı belirtildi.

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