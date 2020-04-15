Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik

Jandarmayı durduran minik Mehmet'ten duygulandıran bağış

Malatya'da 6. sınıf öğrencisi Mehmet Durna, mahalleden geçen jandarma aracını durdurdu. Jandarma personelinin, kendilerini niye durdurduğunu sorması üzerine Durna, 'Koronavirüs nedeniyle ülkeme bağış yapacağım. Ben yardım etmeye geldim. Kendi ihtiyaçlarımı karşıladım' cevabını verdi. Durna, üzerindeki 210 lirayı jandarma ekiplerine teslim etti. Malatya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de daha sonra çocuğun evine giderek çeşitli hediyeler verdi. Jandarma ekibinin cep telefonuna yansıyan o anlar, izleyen herkesi duygulandırdı.