Koronavirüs Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik
POLİTİKA TÜRKİYE

Çavuşoğlu 70 ülkeden Türkiye'ye getirilenlerin sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugüne kadar yurt dışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen 70 ülkeden 25 bin kişiyi Türkiye'ye getirerek karantinaya aldıklarını duyurdu.

Haber Merkezi DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

  • "Bugüne kadar, yurtdışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen; 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirerek karantina altına aldık.
  • Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızı karantina koşullarını hazırlayarak İnşAllah en kısa sürede ülkemize getireceğiz."

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