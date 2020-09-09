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Koronavirüs Çekyada bir ilk Bir günde binden fazla yeni koronavirüs vakası tespit edildi
DÜNYA

Çekya'da bir ilk: Bir günde binden fazla yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Çekya, ilk kez bir günde binden fazla yeni koronavirüs vakası tespit etti. Virüsün hızla yayılmasıyla mücadele eden ülkeden bugün bin 164 yeni enfeksiyon bildirdi. Günlük vaka rakamları şimdiye kadar düzenli olarak 500'ün üzerindeydi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüsün yayılmasını durdurmak için Mart ayında sıkı bir tecrit uygulamak için hızlı hareket eden Çekya, ekonominin Nisan-Haziran döneminde yıllık bazda yüzde 11 küçülmesinin ardından bu maliyetli rotayı tekrar kullanmaktan kaçındı.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu ise her geçen gün artıyor.

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Koronavirüsün en hızlı yayıldığı ülkelerden biri oldu

Avrupa Birliği ajansı European Centre for Disease Prevention and Control'e göre, Çek vaka sayısındaki artış, son iki hafta içinde enfeksiyon oranlarının yalnızca İspanya, Fransa, Malta, Romanya ve Hırvatistan'da daha hızlı görülmesiyle Avrupa'nın en hızlıları arasında yer aldı.

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı her geçen artmaya devam ediyor.

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Ölü sayısı en düşük Avrupa ülkelerinden biri

Bununla birlikte, Çekya'daki ölü sayısı diğer birçok Avrupa ülkesinden daha düşük kaldı. Pandeminin başlamasından bu yana toplam 29 bin 877 vaka tespit edilirken 441 kişi de hayatını kaybetti.

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