Cerrahpaşa Tıp Fakültesi koronavirüs verilerini açıkladı

Oğlu kapıyı kilitledi, 75 yaşındaki kadın duvardan atlayarak sokağa çıktı

Adıyaman'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasak olan Zahide Karakurt (75), evin bahçe kapısı oğlu tarafından kilitlenince duvardan atlayarak sokağa çıktı. O anlar komşusu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.