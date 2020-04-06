Koronavirüs CHPnin bakkal defteri iddiasına yalanlama Vatandaşların ihtiyaçlarını VEFA karşılıyor
TÜRKİYE

CHP'nin 'bakkal defteri' iddiasına yalanlama: Vatandaşların ihtiyaçlarını VEFA karşılıyor

Denizli Valiliği, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın Çal ilçesi Denizler Mahallesi'nde karantina ilan edildiği ve burada yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanırken bedelinin sonradan ödenmek üzere bakkal defterine yazdırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
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Denizli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, CHP Parti sözcüsü Faik Öztrak'ın bugün yaptığı basın açıklamasında, Çal ilçesi Denizler Mahallesi'nin karantina altına alındığı ve burada yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanırken bedelinin sonradan ödenmek üzere bakkal defterine yazdırıldığı şeklinde iddialara yer verdiği belirtildi.

Karantina kararı yok

İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:


"Denizler Mahallesi için alınmış bir karantina kararı bulunmamaktadır. Adı geçen mahallede 02.04.2020 tarihinde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan bir vatandaşımızın temas ettiği yakınları, iki ev de toplam 11 kişi tedbir amacıyla evlerinde kontrol altında tutulmaktadır. Gözlem altında tutulan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları, 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızda olduğu gibi Çal Kaymakamlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaktadır. Basın açıklamasında iddia edildiği gibi; ihtiyaçların karşıladıktan sonra bedelinin bakkal defterine yazdırılmasının gerçekle örtüşen hiç bir yanı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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