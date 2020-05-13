Çin başa döndü: Jilin şehri koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapattı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin'i ikinci dalga vurmaya başladı. 4 milyondan fazla nüfusa sahip Jilin'de yerel yönetiminden yapılan açıklamada; kentte tüm sinemalar, kapalı spor salonları, internet kafeler ve diğer kapalı alandaki eğlence mekanlarının derhal kapatılması ve eczanelerin tüm ateş ve antiviral ilaç satışlarını bildirmesi gerektiği belirtildi.

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'Katı ön izolasyon' dönemi

Yerel yönetim aynı zamanda, şehir sakinlerinin sadece, son 48 saat içinde Covid-19 için negatif test sonucu aldıklarını ve belirtilmemiş bir 'katı öz izolasyon' dönemi tamamladıklarını kanıtlayan bir rapor almaları durumunda şehirden ayrılmalarına izin verildiğini söyledi.

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