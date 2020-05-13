Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Çin başa döndü Jilin şehri koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapattı
DÜNYA

Çin başa döndü: Jilin şehri koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapattı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin'de ikinci dalga endişesi artıyor. 4 milyondan fazla nüfuslu Jilin şehrinde, salgın nedeniyle sınırlar kapatıldı, toplu taşıma da askıya alın.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin'i ikinci dalga vurmaya başladı. 4 milyondan fazla nüfusa sahip Jilin'de yerel yönetiminden yapılan açıklamada; kentte tüm sinemalar, kapalı spor salonları, internet kafeler ve diğer kapalı alandaki eğlence mekanlarının derhal kapatılması ve eczanelerin tüm ateş ve antiviral ilaç satışlarını bildirmesi gerektiği belirtildi.

Çin'de koronavirüs vakaları yeniden artarken Disneyland kapılarını açıyor
KORONAVİRÜS
Çin'de koronavirüs vakaları yeniden artarken Disneyland kapılarını açıyor

'Katı ön izolasyon' dönemi

Yerel yönetim aynı zamanda, şehir sakinlerinin sadece, son 48 saat içinde Covid-19 için negatif test sonucu aldıklarını ve belirtilmemiş bir 'katı öz izolasyon' dönemi tamamladıklarını kanıtlayan bir rapor almaları durumunda şehirden ayrılmalarına izin verildiğini söyledi.

Çin'in, DSÖ'ye koronavirüs ile ilgili baskı yaptığı iddia edildi
KORONAVİRÜS
Çin'in, DSÖ'ye koronavirüs ile ilgili baskı yaptığı iddia edildi
  • Jilin ve Shulan şehri Çin’in, Rusya ve Kuzey Kore ile sınırları olan Jilin bölgesinde bulunuyor.
Abone Ol Google News
Pes dedirten manzara

Pes dedirten manzara

​Çocuğunu elinden tutan, izin saatinde alışverişe koştu.
75 milyon euroluk ihmal

75 milyon euro'luk ihmal

​Fenerbahçe, elindekini de kaybediyor.
İmamoğlu aramadı!

'İmamoğlu aramadı!'

İBB'nin şehit itfaiyecisi Çolak'ın ağabeyi veryansın etti.
Yıkım durduruldu

Yıkım durduruldu

Belediye nazikçe sökerken, Özdil'in avukatı soluğu adliyede aldı.
'Mansur Yavaş<br>algı peşinde'

'Mansur Yavaş
algı peşinde'

​'İstediği parayla değil asbestli Ankara'nın yeni boruları bile değişir.'
Fenerbahçe için<br> teklifleri reddetti

Fenerbahçe için
teklifleri reddetti

Sarı lacivertlileri heyecanlandıran açıklama geldi.

Sıcak hava <br>dalgası geliyor

Sıcak hava
dalgası geliyor

​Mevsim normallerinin 13 dereceye kadar üzerine çıkacak.

Mesafeli<br>tatil başlıyor

Mesafeli
tatil başlıyor

​Bakan Ersoy otellerin uyacağı kuralları açıkladı.
Bu mutluluk görülmeye değer

Bu mutluluk görülmeye değer

Günler sonra sokağa çıkıp doyasıya eğlendiler.
Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

İndirim sonrası üç ilde pompada yeni fiyatlar...
Akşener'e<br>'aracı' cevabı

Akşener'e
'aracı' cevabı

​Hatırları hoş olsun diye isim verecek değilim, kendileri açıklasınlar.
Okullar<br> ne zaman açılacak?

Okullar
ne zaman açılacak?

Bakan Selçuk 'tek cevabı var' dedi ve açıkladı.
Kubbeler şehri<br>Semerkant

Kubbeler şehri
Semerkant

​Emir Timur'un kabrine kırk bin kez yazılan lafız.
Saygı göstermeyiz

Saygı göstermeyiz

​Erzurumspor Başkanı ​Hüseyin Üneş, Beşiktaş iddialarına yanıt verdi.
Avrupa'nın<br> en uzunu olacak

Avrupa'nın
en uzunu olacak

Dev projenin yüzde 68'i tamamlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.