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Koronavirüs Çin çalışanlarında Kovid-19 saptanan ABDli firmadan kümes hayvanı ithalatını askıya aldı
DÜNYA

Çin çalışanlarında Kovid-19 saptanan ABD'li firmadan kümes hayvanı ithalatını askıya aldı

Çin gümrük idaresi, ABD merkezli tavuk ve sığır eti imalatçı ve pazarlamacısı bir firmadan, çalışanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından kümes hayvanı ithalatını durdurdu.

Haber Merkezi AA
Çin, ABD'li firmadan alımları askıya aldı.
Çin, ABD'li firmadan alımları askıya aldı.

Çin gümrük idaresi, ABD merkezli tavuk ve sığır eti imalatçı ve pazarlamacısı bir firmadan, çalışanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından kümes hayvanı ithalatını durdurdu.

Gümrük İdaresinin açıklamasında, tavukçuluk devi Tyson Food'dan kümes hayvanı ithalatının askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, kararın kapsadığı et miktarına ilişkin herhangi detay paylaşılmadı.

Kararın, Tyson Food'un ABD'nin Arkansas eyaletindeki tesislerde çalışan 481 kişide Kovid-19 saptanması üzerine alındığı belirtiliyor.

Tyson Food, cuma günü yaptığı açıklamada, Arkansas'ın Benton ve Washington bölgelerindeki tesislerde çalışan 3 bin 748 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını, 455'i asemptomatik olmak üzere 481'inin sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

PepsiCo Pekin'de üretime ara verdi

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo'dan yapılan açıklamada da Çin'in başkenti Pekin'deki bir tesislerinde 15 Haziran'da Kovid-19 vakası tespit edilmesinin ardından üretime ara verildiği kaydedildi.

Tesisin dezenfekte edildiği vurgulanan açıklamada, 15 Haziran'da karantinaya alınan 480 kişinin test sonuçlarının negatif çıktığı ifade edildi.

Bu arada, Şinhua ajansının haberine göre, Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktör Yardımcısı Pang Şinghuo, basına yaptığı açıklamada, 20 Haziran'da PepsiCo'nun Pekin'deki bir fabrikasında 8 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu söyledi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, dünya genelinde 9 milyon 67 bin 356 kişide tespit edildi.

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