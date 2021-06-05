Koronavirüs Çinde Sinovac aşısının çocuklarda acil kullanımı onaylandı
DÜNYA

Çin'de Sinovac aşısının çocuklarda acil kullanımı onaylandı

Çin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan Sinovac aşısının çocuklarda acil kullanımını onayladı.

Haber Merkezi AA
Çin, Sinovac aşısının çocuklarda acil kullanımını onayladı
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Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech'in Başkanı Veydong Yin, yaptığı açıklamada, Sinovac aşısının 3-17 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımının onayladığını bildirdi.

Veydong Yin, Sinovac'ın bu yılın başında gençler üzerinde klinik denemeleri başlattığını belirterek birinci ve ikinci aşamaların tamamladığını söyledi.

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Faz I ve II klinik denemelerde elde edilen ilk sonuçlara göre, aşının 3 ila 17 yaşındaki çocuklarda bağışıklık oluşturduğu ve çoğu yan etkinin hafif olduğu ifade edildi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1 Haziran'da Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay vermişti.

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