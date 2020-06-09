Çin ve Güney Kore'de yeni vakalar tespit edildi: Hastalar yurt dışı kaynaklı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı olmak üzere 3 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, vakaların ikisinin Guangdong'da, birinin de Sıçuan eyaletinde saptandığı belirtildi.

Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen toplam Kovid-19 vakası sayısı 83 bin 43'e çıkarken, bugüne kadar 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verilen okulların kademeli olarak açıldığı ve ekonominin büyük oranda eski düzenine döndüğü Çin'de virüs bulaşan 78 bin 341 kişi de iyileşti.

Güney Kore'de son 24 saatte bir kişi öldü

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 35 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, salgın nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 852'ye yükselirken, 274 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Güney Kore'de şimdiye kadar Kovid-19'a yakalanan 10 bin 589 kişi iyileşti. Ülkede halihazırda 989 Kovid-19 vakası bulunuyor.

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