Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Çin ve Güney Korede yeni vakalar tespit edildi Hastalar yurt dışı kaynaklı
DÜNYA

Çin ve Güney Kore'de yeni vakalar tespit edildi: Hastalar yurt dışı kaynaklı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 3, Güney Kore'de 35 vaka tespit edildi.

Haber Merkezi AA
İki ülkede yeni koronavirüs vakaları ortaya çıktı.
İki ülkede yeni koronavirüs vakaları ortaya çıktı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı olmak üzere 3 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.

  • Açıklamada, vakaların ikisinin Guangdong'da, birinin de Sıçuan eyaletinde saptandığı belirtildi.

Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen toplam Kovid-19 vakası sayısı 83 bin 43'e çıkarken, bugüne kadar 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verilen okulların kademeli olarak açıldığı ve ekonominin büyük oranda eski düzenine döndüğü Çin'de virüs bulaşan 78 bin 341 kişi de iyileşti.

Güney Kore'de son 24 saatte bir kişi öldü

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 35 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, salgın nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.

  • Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 852'ye yükselirken, 274 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Güney Kore'de şimdiye kadar Kovid-19'a yakalanan 10 bin 589 kişi iyileşti. Ülkede halihazırda 989 Kovid-19 vakası bulunuyor.

Ukrayna lideri Zelenski'den koronavirüs açıklaması: Virüse yakalanmak istedim ama ailem izin vermedi
DÜNYA
Ukrayna lideri Zelenski'den koronavirüs açıklaması: Virüse yakalanmak istedim ama ailem izin vermedi

Dünya genelinde koronavirüslü insan sayısı 6 milyon 860 bini geçti
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüslü insan sayısı 6 milyon 860 bini geçti

Aşı çalışmalarına siber saldırı: Çin hedef gösterildi
KORONAVİRÜS
Aşı çalışmalarına siber saldırı: Çin hedef gösterildi

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Dünya Sağlık Örgütünden çekileceğiz
KORONAVİRÜS
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Dünya Sağlık Örgütünden çekileceğiz
Abone Ol Google News
BAEnin Haftere desteği kamerada

BAE'nin Hafter'e desteği kamerada
ABD polisi mercek altında

ABD polisi mercek altında

Dünya basını bunu konuşuyor: Protestolar daha da alevlenecek.
Aylar sonra yüz yüze geldiler

Aylar sonra yüz yüze geldiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu AYM töreninde.
Bahçeli sahalara dönüyor

Bahçeli sahalara dönüyor

​Kurmaylarına haber gönderdi: 15 Haziran'da genel merkezde olun.
Bakan Koca'dan<br>flaş telefon

Bakan Koca'dan
flaş telefon

​Sosyal medyanın gündemine oturan vatandaşı aradı.
Çay bahçeleri yabancılara teslim

Çay bahçeleri yabancılara teslim

Rize çayını bu sene ​Senegalliler, Afganlar ve Özbekler kırıyor.

Hafter petrol<br>cephesini kaybediyor<br>

Hafter petrol
cephesini kaybediyor

​Serrac güçlerinin kritik noktada denetimi sağlaması an meselesi.
Fındığa<br> alternatif ürün

Fındığa
alternatif ürün

​Üretici ikisini de aynı anda yetiştirebiliyor.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
İnşallah anlaşırız

İnşallah anlaşırız

Gökhan Gönül ve Caner Erkin için açıklama geldi.
İmza çilesi bitiyor

İmza çilesi bitiyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiren düzenleme.
Sisi'nin müftüsüne Ayasofya cevabı

Sisi'nin müftüsüne Ayasofya cevabı

​Dünya Alimler Birliği: İstanbul'un fethine saldırmak utanç lekesidir.
Terörist sayısı çakıldı

Terörist sayısı çakıldı

​Bakan Soylu son rakamları açıkladı ve ekledi: Terör kaderimiz olmaktan çıkıyor.
Yağmacılar<br>fırsat kolluyor

Yağmacılar
fırsat kolluyor

ABD'de eczanesi yağmalanan Türk neler yaşadığını anlattı.
7 ile deprem desteği

7 ile deprem desteği

Bir ay içerisinde 3 büyük depremle sarsılmışlardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.