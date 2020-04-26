Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Çin Wuhandaki tüm korona hastaları taburcu edildi
DÜNYA

Çin: Wuhan’daki tüm korona hastaları taburcu edildi

Çin: Wuhan’daki tüm korona hastaları taburcu edildi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, koronavirüs salgının ortaya çıktığı Wuhan kentindeki tüm hastaların taburcu edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da hasta kalmadı.
Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da hasta kalmadı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Hubei eyaletinin Wuhan kentinde tedavi gören tüm hastaların taburcu edildiğini söyledi.

  • Mi Feng, artık koronavirüs hastasının bulunmadığı Wuhan’da virüse karşı kazanılan zaferin sağlık çalışanlarının yoğun çalışmasının bir sonucu olduğunu belirtti.

Wuhan’da 46 bin 452 korona virüs vakası tespit edilmiş, hastalardan 3 bin 869’u hayatını kaybetmişti.

Çin genelinde son verilere göre vaka sayısı 82 bin 827 olarak açıklanırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 632’ye ulaştı. Ülkede koronavirüs tedavisi gören 77 bin 394 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

Dünya Sağlık Örgütü, vahşi hayvan pazarları konusunda uyardı
KORONAVİRÜS
Dünya Sağlık Örgütü, vahşi hayvan pazarları konusunda uyardı

ABD'de virüsün merkezinde yeni sıkıntı: New York’ta cenaze evleri ve morglar doldu taştı
KORONAVİRÜS
ABD'de virüsün merkezinde yeni sıkıntı: New York’ta cenaze evleri ve morglar doldu taştı

Koronavirüsün gen dizilimi çözüldü: Virüsün atası ABD çıktı
KORONAVİRÜS
Koronavirüsün gen dizilimi çözüldü: Virüsün atası ABD çıktı
Abone Ol Google News
Kirli propaganda çöktü

Kirli propaganda çöktü

​Terör örgütünden alçak 'koronavirüs' tuzağı.
24 saat canlı yayın

24 saat canlı yayın

​Bakanlık Salda Gölü için harekete geçti, resmen açıklandı.
Leylanın babası Ankarada

Leyla'nın babası Ankara'da

İsveç'te tedavi edilmeyen Türk vatandaş Ankara'ya geldi.
Daha fazla uzatamayız

Daha fazla uzatamayız

​İtalya'dan karantina tedbirlerini gevşetme sinyali.
Acımıyorsan <br>insan değilsin

Acımıyorsan
insan değilsin

Celal amca: Onlara bakmam için Allah bana sağlık veriyor.
Bedavadan biniyorsunuz

Bedavadan biniyorsunuz

Otobüs şoföründen sağlık personeline çirkin cevap.
İlginç görüntü

İlginç görüntü

​Yüzlerce kişi açık havada böyle sınava girdi.
Tek bir devlet yapabilirdi,<br>o da Türkiye

Tek bir devlet yapabilirdi,
o da Türkiye

​İsveç'te tedavi edilmeyen Türk hastanın kızı açıklama yaptı.
'Türk oluşumuzla gurur duyduk'

'Türk oluşumuzla gurur duyduk'

​Leyla ve Samira'dan teşekkür mesajları...
'Sevgili Leyla geliyoruz'

'Sevgili Leyla geliyoruz'

Devlet, İsveç'te ortada bırakılan aileye kucak açtı.
Bu bir Amerikan projesidir

Bu bir Amerikan projesidir

Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki.
Doğru değil <br>yalan, iftira!

Doğru değil
yalan, iftira!

CHP, Sözcü ve T24'ün yalanına isyan etti.
Ülkemle gurur duyuyorum

Ülkemle gurur duyuyorum

Bakan Koca dört binanın fotoğrafını paylaştı.
Lig 7 haftada<br>bitirilecek

Lig 7 haftada
bitirilecek

Dilmen, TFF'nin düşündüğü senaryoyu açıkladı
Baba vahşeti

Baba vahşeti

Çekiçle öldürdüğü oğlunu yakmaya çalışırken yakalandı.
Maaşlar ertelendi

Maaşlar ertelendi

Premier Lig ekibinden 'maaş' düzenlemesi.
Beş kuruşluk yalan

Beş kuruşluk yalan

​Adana'da hastaneden sonra ekmeğe de yalan sıçradı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.