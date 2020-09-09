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Koronavirüs Çinde 3 bin kişilik pandemi ile mücadele toplantısı Sosyal mesafe hiçe sayıldı, büyük tepki topladı
DÜNYA

Çin’de 3 bin kişilik pandemi ile mücadele toplantısı: Sosyal mesafe hiçe sayıldı, büyük tepki topladı

Dünyada koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Salgının çıkış noktası olan Çin'den gelen görüntüler ise 'bu kadarına da pes artık' dedirtiyor. Başkent Pekin'de salgınla mücadele eden kişilerin ödüllendirildiği 3 bin kişilik etkinliğe katılanlar arasında fiziksel mesafe olmaması ülkede ve dünyada tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi DHA
Çin’de koronayla mücadele toplantısında sosyal mesafe olmaması dikkat çekti.
Çin’de koronayla mücadele toplantısında sosyal mesafe olmaması dikkat çekti.

Salgının ortaya çıktığı Çin’de hayat fazlasıyla normale döndü. Başkent Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda (Great Hall of the People) düzenlenen toplantıda pandemiyle mücadelede başarı gösteren kişilere Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından madalya verildi.

  • Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı toplantıdaki katılımcılar arasındaki fiziksel mesafe olmaması ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

DHA
3 bin kişilik etkinliğe katılanlar arasında fiziksel mesafe olmaması ülkede ve dünyada tepkilere neden oldu.

Öte yandan kentte virüs tedbirleri hala sıkı bir şekilde uygulanmasına rağmen toplantıdaki fotoğraflar Avrupa'da yeni bir tartışma oluşturdu.

Ziyaretçilerin etkinlikteki kaygısız davranışları ise hem Çin’de hem de dünyada çeşitli tartışmalara neden oldu.

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