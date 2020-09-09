Çin’de 3 bin kişilik pandemi ile mücadele toplantısı: Sosyal mesafe hiçe sayıldı, büyük tepki topladı Dünyada koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Salgının çıkış noktası olan Çin'den gelen görüntüler ise 'bu kadarına da pes artık' dedirtiyor. Başkent Pekin'de salgınla mücadele eden kişilerin ödüllendirildiği 3 bin kişilik etkinliğe katılanlar arasında fiziksel mesafe olmaması ülkede ve dünyada tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi 09 Eylül 2020, 12:30 Son Güncelleme: 09 Eylül 2020, 12:36 DHA