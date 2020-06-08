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Koronavirüs Çinde 4, Güney Korede 38 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
DÜNYA

Çin'de 4, Güney Kore'de 38 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 4, Güney Kore'de 38 vaka tespit edildi. Çin'de bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 341 kişi de iyileşti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son bir günde, hepsi yurt dışı kaynaklı 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen toplam Kovid-19 vakası sayısı 83 bin 40 olarak kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verilen okulların kademeli olarak açıldığı ve ekonominin büyük oranda eski düzenine döndüğü Çin'de bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 341 kişi de iyileşti.

Güney Kore'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 bin 814'e yükseldi

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 38 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısının 11 bin 814 yükseldiği belirtilirken, ülkede 273 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkede Kovid-19'a yakalanan 10 bin 563, kişi iyileşirken, 978 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor.

Okullarda kademeli açılışın son aşaması tamamlandı

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'de yeni tip koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilen okullarda kademeli olarak açılışın son aşaması tamamlandı.

Bugün itibarıyla ortaokul 1 ve ilkokul 5-6 sınıftaki 1,35 milyondan fazla öğrencinin ders başı yaptığı ülkede, hükümetin lise son sınıf öğrencileriyle başlayan, okulları 4 aşamada yeniden açma planının son safhası da tamamlanmış oldu.

Öğrencilerin, nisandan itibaren internet üzerinden eğitim gördüğü ülkede okullar, öğrenciler arasında sosyal mesafeyi sağlamak için gerekli alanın sınırlı olması nedeniyle yüz yüze ve uzaktan eğitim için programlar hazırlarken, öğrencilerin üçte birinin ya da üçte ikisinin fiilen okula gidebileceği kaydedildi.

Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde son birkaç aydır kapalı olan okullar, ilk kez 20 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya başlanmış ve lise son sınıf öğrencileri okullarda ders başı yapmıştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 92 bini geçerken, virüs nedeniyle 406 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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