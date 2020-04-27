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Koronavirüs Çinde "normale" dönen hayat Ellerinizi yıkayın, yemeğinizi yiyin, kimseyle konuşmayın ve hızlıca uzaklaşın
DÜNYA

Çin'de "normale" dönen hayat: Ellerinizi yıkayın, yemeğinizi yiyin, kimseyle konuşmayın ve hızlıca uzaklaşın!

Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Çin'in Vuhan kentinde hayat kısmen normale dönüyor. AVM, fabrika ve restoranlar birer birer açılırken ortaya çıkan bir fotoğraf karantina sonrası normale dönmenin o kadar da kolay olmadığını gösterdi. Vuhan'da bir telefon fabrikasına çekilen bir fotoğrafta çalışanların masalarının kartonlarla ayrıldığı görüldü.Enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla kafeterya kapasitesinin düşürüldüğü fabrikada çalışanlar sık sık birbirleriyle konuşmamaları yönünde uyarılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çin'de bir fabrikada çekilen fotoğraf çalışanların masalarının kartonlarla ayrıldığını gösteriyor.
Çin'de bir fabrikada çekilen fotoğraf çalışanların masalarının kartonlarla ayrıldığını gösteriyor.

Dünya genelinde 3 milyona yakın insanı etkileyen ve 200 bine yakın insanın da ölümüne neden olan koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de hayat kısmen normale dönüyor.

Ülkede koronavirüs sebebiyle getirilen kısıtlamalar büyük ölçüde kaldırılırken bazı restoran, AVM ve fabrikalar da açılmaya başladı. Ancak çekilen bir fotoğraf hem Çin hem de dünyanın geri kalanında normale dönmenin o kadar da kolay olmayacağını gösterdi.

Çin'in Vuhan kentindeki tablet ve telefon fabrikası Lenova'da çekilen bu fotoğraf çalışanların yeni yemek düzenini gösteriyor. Kartonlarla ayrılmış masaların üzerinde çeşitli uyarılar yer alıyor. Masalara yerleştirilen kartonlarda ellerinizi yıkayın, yemeğinizi yiyin ve hızlıca ayrılın, birbirinizle konuşmayın gibi uyarılar yer alıyor.

İki ay kapalı kaldıktan sonra 28 Mart'ta tekrar faaliyete başlayan fabrikada her gün çalışanların ateşi ölçülüyor. Bu veriler bir data sisteminde toplanıyor. Fabrikadaki işleyişin koronavirüs nedeniyle tamamen yeniden yapılandırıldığı ve enfeksiyon riskinin azaltılmaya çalışıldığı belirtiliyor. Fabrika açılmadan önce tüm çalışanların sağlık testlerinden geçtiği ve fabrika içindeki toplantı odası, kafeterya gibi alanların kapasitesinin düşürüldüğü biliniyor.

Çin'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 in 633 olarak açıklansa da gerçek sayıların 40 binin üzerinde olabileceği belirtiliyor.

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